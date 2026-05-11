マンチェスター・シティの監督は、ドクが世界最高峰のウイングと肩を並べる素質があると確信している。ブレントフォード戦で3-0と勝利した直後、彼は「ドクはヴィニシウス・ジュニオールやラミネ・ヤマルと同じレベルに達するか」と問われ、「もちろん」と即答した。

「もちろん」とグアルディオラは即答し、「彼は常にプレッシャーを受け入れ、それを楽しんでいる。それが素晴らしい。私たちはとても満足している。彼はすでに試合を決められる選手だ。以前から才能があったが、今はさらに成長している」と続けた。また、監督は冗談交じりに「選手が活躍すれば私の功績だが、調子が悪いときは選手自身の責任だ」と話した。



