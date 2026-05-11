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マンチェスター・シティのウイング、ジェレミー・ドクが得点を量産している。ペップ・グアルディオラ監督は、彼がラミネ・ヤマルやヴィニシウス・ジュニオールと同等のレベルに達すると断言した。
グアルディオラがトップレベルを目指す
マンチェスター・シティの監督は、ドクが世界最高峰のウイングと肩を並べる素質があると確信している。ブレントフォード戦で3-0と勝利した直後、彼は「ドクはヴィニシウス・ジュニオールやラミネ・ヤマルと同じレベルに達するか」と問われ、「もちろん」と即答した。
「もちろん」とグアルディオラは即答し、「彼は常にプレッシャーを受け入れ、それを楽しんでいる。それが素晴らしい。私たちはとても満足している。彼はすでに試合を決められる選手だ。以前から才能があったが、今はさらに成長している」と続けた。また、監督は冗談交じりに「選手が活躍すれば私の功績だが、調子が悪いときは選手自身の責任だ」と話した。
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世界クラスのウイングのメンタリティ
ドクの身体能力に疑いはない。だがグアルディオラ監督は、世界的なスーパースターになる最後のステップは精神面だと考える。シティ指揮官は、才能あるドリブラーではなく「最高の選手」と認められるには、選手が自らの「快適ゾーン」から抜け出す内なる原動力が必要だと主張する。
「それはメンタリティ次第だ」とグアルディオラは説明した。「『世界最高のウインガーの一人になりたい』と思わなければならない。そうでなければ、コンフォートゾーンに留まって『いや、これでいい、これで十分だ』と言ってしまいがちになる。ジェレミー、君はこれまでずっと、ドリブルやその他のプレーで満足してきただろう。 俺は常に挑戦している。だが、俺は言うんだ。『いや、俺は「最高の選手の中の最高」の一人になりたい』と。そうして初めて、そのレベルに到達できるんだ」このウインガーは、最近の試合でシティにとって最大の脅威となっており、サイドバックたちを常に恐怖に陥れている。
ドクは得点ラッシュの要因を自身の直感にあると語った
エティハド・スタジアムでのブレントフォード戦で先制点を奪ったドクは、最近の得点力についても謙虚だ。エバートンやサウサンプトン戦でも得点を挙げており、イングランド移籍後、最も決定力のある時期を迎えている。それでも「基本は変わっていない」と語る。
「僕は直感でプレーする。それが今はうまくいっているだけだ。スタイルは変わっていない」と試合後に語った。彼はスペースを感じたら迷わずシュートすると説明し、その流れは今週のエバートン戦のゴールと似ていた。
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マンチェスター・シティがアーセナルに優勝争いのプレッシャーをかけ続ける
首位アーセナルを追うシティは、ブレントフォード戦の勝利が必須だった。アーセナルが依然としてトップにいるため、グアルディオラ率いるチームは残りの試合で躓くわけにはいかない。好調ドクゥは、シティの攻撃陣に対して深く守る堅い守備を崩す原動力となっている。
シティの残る日程は過密だ。ホームでクリスタル・パレス、アウェイでボーンマス、最終節はアストン・ヴィラとの対戦が続く。ドクは攻守で高いパフォーマンスを発揮しており、グアルディオラも優勝争いを最終節まで持ち込める手応えを感じている。
「残り3試合、全力で戦う」とスペイン人監督は語る。「アーセナル戦から時間はたった。ホームでの試合は大好きだ。うまくいけばアーセナルにプレッシャーをかけられる。勝ってやるべきことをやるだけだ」