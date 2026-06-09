トッテナムは歴史的に攻撃サッカーを誇り、デ・ゼルビ監督はトップリーグ残留後、そのアイデンティティを取り戻すと期待されている。サンドロは、クラブ経営陣が監督にチーム作りをする時間を与えるべきだと主張し、ペップ・グアルディオラを引き合いに出して戦術のバランスを強調した。サンドロは「デ・ゼルビ監督に必要なのは時間と選手選びの権限だ。これは長期的な信頼の問題だ」と説明した。 それは大きな変化になるでしょう。なぜなら、私たちにはその哲学があるからです。サッカーは変わりました。人々は成功だけを求めますが、トッテナムは常に攻撃的なサッカーをしてきました。私たちには、同じ考えと哲学を持つ人物が必要なのです。 とはいえ、プレミアリーグで戦う以上、ただ攻めるだけではいけない。試合をコントロールする知恵が必要だ。グアルディオラほど攻撃的なサッカーを実践する監督はいないが、そのやり方は極めて賢明だ」