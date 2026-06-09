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マンチェスター・シティのウイング、サヴィーニョはトッテナムが求める「理想の選手」だ。元スパーズのスターは、ロベルト・デ・ゼルビ監督が今夏補強すべきポジションを3つ指摘した。
サンドロがトッテナムの補強優先順位を説明する
サンドロは『Stake』のインタビューで、デ・ゼルビ監督が夏の移籍市場でどこに重点を置くべきかを具体的に語った。同監督は3月下旬に就任し、7試合で3勝2分け2敗と最終戦でプレミアリーグ残留を決めた。 この奇跡的残留を受け、ブラジル人監督はサイドとセンターフォワードの補強を最優先と位置づけ、移籍金5000万ユーロ（約4300万ポンド／5800万ドル）とされるウインガーの獲得を例に挙げた。 「リシャルリソンら退団者も出るだろう。攻撃陣強化のため、ウインガーとストライカーの補強が必要だ」 補強候補としては、サヴィーニョのようなウインガーが挙げられます。我々はこれらのポジションとタイプの選手に集中すべきです。」
- AFP
サヴィーニョは実績ある勝利の経験をもたらす
サヴィーニョは2024-25シーズン開幕前にトロワから2500万ユーロ（2200万ポンド／2900万ドル）でマンチェスター・シティへ移籍。加入後、数々のタイトルを獲得する選手に成長した。ブラジル人FWはジローナへのレンタル時代、41試合11得点をマークし実力を示していた。 シティでは84試合7得点を挙げ、2026年にFAカップとリーグカップ、コミュニティ・シールドを制した。サンドロは彼をロンドンに招へいしたいが、守備陣の刷新も必要だと語る。「ディフェンダーについては不明だが、ロメロも退団するだろう。中央の守備も強化しなければならない」
新しい理念を導入するに必要な時間
トッテナムは歴史的に攻撃サッカーを誇り、デ・ゼルビ監督はトップリーグ残留後、そのアイデンティティを取り戻すと期待されている。サンドロは、クラブ経営陣が監督にチーム作りをする時間を与えるべきだと主張し、ペップ・グアルディオラを引き合いに出して戦術のバランスを強調した。サンドロは「デ・ゼルビ監督に必要なのは時間と選手選びの権限だ。これは長期的な信頼の問題だ」と説明した。 それは大きな変化になるでしょう。なぜなら、私たちにはその哲学があるからです。サッカーは変わりました。人々は成功だけを求めますが、トッテナムは常に攻撃的なサッカーをしてきました。私たちには、同じ考えと哲学を持つ人物が必要なのです。 とはいえ、プレミアリーグで戦う以上、ただ攻めるだけではいけない。試合をコントロールする知恵が必要だ。グアルディオラほど攻撃的なサッカーを実践する監督はいないが、そのやり方は極めて賢明だ」
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トッテナムはどうなる？
トッテナムは今夏、デ・ゼルビ監督を移籍市場で全面支援する。サヴィーニョのような新戦力を探しつつ、リシャルリソンやロメロの退団にも備える。最終節で残留を決めたばかりだが、監督はプレシーズンから厳しい戦術をチームに植え付ける。