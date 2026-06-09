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マンチェスター・シティのウインガー、サヴィーニョはトッテナムに必要なタイプだ――元スパーズのスターが、デ・ゼルビ監督が夏に補強すべき3ポジションを指摘。
サンドロがトッテナムの移籍優先事項を説明した
サンドロは『Stake』の取材に、デ・ゼルビ監督が夏の補強で重点を置くべきポジションを具体的に語った。同監督は3月下旬に就任し、7試合で3勝2分け2敗と最終戦でプレミア残留を決めた。 この奇跡的残留を受け、ブラジル人監督はサイドとセンターフォワードの補強を最優先と述べ、推定5000万ユーロ（4300万ポンド／5800万ドル）のウインガーを例に挙げた。彼は「リシャルリソンらが出ても、ウインガーとストライカーを補強し攻撃陣を厚くする必要がある」と語った。 必要な選手については、サヴィーニョというウインガーが加入するという話をよく耳にする。我々はこうしたポジションやタイプの選手に焦点を当てるべきだ。」
- AFP
サヴィーニョは実績ある勝利の経験をもたらす
サヴィーニョは2024-25シーズン、トロワから2500万ユーロ（2200万ポンド／2900万ドル）でマンチェスター・シティへ移籍。加入後すぐにタイトルを獲得する選手に成長した。ブラジル人はジローナへのレンタル時代、41試合11得点をマークし実力を示していた。 シティでは84試合7得点を挙げ、2026年にはFAカップとリーグカップで優勝し、コミュニティ・シールドも制した。サンドロは実績豊富なこのFWをロンドンに呼びたいが、守備陣の刷新も必要だと語る。「ディフェンダーについては不明だが、ロメロも退団するだろう。センターバックの補強も必須だ」
新しい理念を導入するに必要な時間
トッテナムは歴史的に攻撃的なサッカーを誇りとしてきた。デ・ゼルビ監督はトップリーグ残留を果たした後、そのアイデンティティを取り戻すと期待されている。サンドロは、クラブ経営陣が監督にチームを構築するための時間を与えるべきだと主張し、ペップ・グアルディオラ監督を引き合いに出して、必要な繊細な戦術的バランスを強調した。サンドロは次のように説明した。「デ・ゼルビ監督に必要なのは、時間を与え、選手選びを任せることだと思う。それは長期的な信頼の問題だろう？ それは大きな変化になるでしょう。なぜなら、私たちにはその哲学があるからです。サッカーは変わりました。人々は成功だけを求めますが、トッテナムは常に攻撃的なサッカーをしてきました。私たちには、同じ考えと哲学を持つ人物が必要なのです。 とはいえ、プレミアリーグではただ攻めるだけでは勝てない。賢く試合をコントロールすることが不可欠だ。グアルディオラほど攻撃的な監督はいないが、彼ほど戦術的に賢い監督もいない。」
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トッテナムはどうなるのか？
トッテナムは今夏、デ・ゼルビ監督を移籍市場で全面支援する。サヴィーニョのような補強候補を積極的にスカウトする一方、リシャルリソンやロメロの退団にも備える。最終節で残留を決めた監督は、プレシーズンから厳しい戦術をチームに浸透させる。