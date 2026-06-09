マンチェスター・シティのウインガー、サヴィーニョはトッテナムに必要なタイプだ――元スパーズのスターが、デ・ゼルビ監督が夏に補強すべき3ポジションを指摘。

トッテナムは歴史的に攻撃的なサッカーを誇りとしてきた。デ・ゼルビ監督はトップリーグ残留を果たした後、そのアイデンティティを取り戻すと期待されている。サンドロは、クラブ経営陣が監督にチームを構築するための時間を与えるべきだと主張し、ペップ・グアルディオラ監督を引き合いに出して、必要な繊細な戦術的バランスを強調した。サンドロは次のように説明した。「デ・ゼルビ監督に必要なのは、時間を与え、選手選びを任せることだと思う。それは長期的な信頼の問題だろう？ それは大きな変化になるでしょう。なぜなら、私たちにはその哲学があるからです。サッカーは変わりました。人々は成功だけを求めますが、トッテナムは常に攻撃的なサッカーをしてきました。私たちには、同じ考えと哲学を持つ人物が必要なのです。 とはいえ、プレミアリーグではただ攻めるだけでは勝てない。賢く試合をコントロールすることが不可欠だ。グアルディオラほど攻撃的な監督はいないが、彼ほど戦術的に賢い監督もいない。」