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マンチェスター・シティに負傷者続出の危機！？ エンツォ・マレスカが懸念を呼ぶ最新情報を明かす。アーリング・ハーランドはイプスウィッチ戦で足を引きずりながらピッチを後にする
ハーランド、足を引きずりながら選手通路へ
ノルウェー人ストライカーのハーランドが2得点を挙げ、マンチェスター・シティは土曜日、イプスウィッチ・タウンに3-2で辛勝した。しかし、後半アディショナルタイムの終盤にジャック・クラークと激しく接触し、後味の悪い形で試合を終えた。
かなり痛みを感じている様子のハーランドは、試合終了の笛を待たずにピッチを離れ、そのままトンネルへ向かった。これにより、コンディションへの懸念がたちまち広がった。さらに、激しい展開となった試合終盤には、他にも複数の主力選手が打撲などを負った。
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マレスカ監督、選手の健康状態について朗報と悪報を伝える
エースFWが足を引きずってその場を離れる姿は不安を呼んだが、シティのエンツォ・マレスカ監督はすぐに沈静化を図った。得点を挙げた選手の初期検査の結果は良好だったと明かした一方、詳しい診断はまだ出ていないという。
マレスカ監督は試合後、「様子を見ることになる。アーリングは大丈夫だと言っていた。現時点で新たな情報はない」と語った。
さらに、治療室に向かう選手が相次いだ試合終盤の慌ただしい状況についても説明した。「残念ながら、10分の間に4、5人が［負傷した］。マテウス［ヌネス］、［マテオ］コヴァチッチ、アーリング、アントワーヌ［セメニョ］、それにニコ［オライリー］だ。ただ、今はみんな中にいる。様子を見ることになる」
チーム全体の状態について、マレスカ監督はセメニョを最も懸念していると明かした。「全員に聞いた。マテウスとコヴァは大丈夫だと言っていた。アーリングも大丈夫だと言っていたし、ニコは、覚えていると思うが、コヴェントリー戦での［負傷］と同じ背中の問題だ。まだ同じ問題が続いている。様子を見なければならないのはアントワーヌだけだ」
マレスカ、プレミアリーグで新たな基準を打ち立てる
勝ち点3を獲得したことで、首位チームは2位との勝ち点差を6に広げた。しかし、この日の主役はマレスカだった。同大会の歴史で初めて、クラブの監督就任後、最初の7試合で全勝を収めたのだ。
この記録に到達したマレスカは、ペップ・グアルディオラ、カルロ・アンチェロッティ、オーレ・グンナー・スールシャールといった名将たちが持っていた記録を更新した。3人はそれぞれマンチェスター・シティ、チェルシー、マンチェスター・ユナイテッドでの就任後、最初の6試合に連勝していた。
「とても嬉しい。この仕事では試合に勝つことが大事だからだ」とマレスカは語った。「7連勝することができた。そして、選手たちと日々過ごす中で、彼らの取り組みぶりや成長していく姿を見られることが、とても嬉しかった。今日は試合をコントロールし、チャンスをつくり、ボールを持たない場面でも良かったと思う。私たちはうまくやれている。それが最も重要なことだと思う」
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重要な対戦が迫る
マンチェスター・シティのメディカル部門は今後数日間にわたり詳しい検査を行う。セメンヨは負傷の全容が判明するまで、不安な時間を過ごすことになる。マレスカは過密日程を戦力がそろった状態で乗り切るため、選手たちに問題がないとの診断を切望するだろう。
次戦はチャンピオンズリーグのAEK戦。マンチェスター・シティは欧州での戦いに目を向ける。その後はアストン・ヴィラとのアウェー戦に臨む。10月の締めくくりにはブライトンとの厳しい2連戦が控える。両チームはFAカップ4回戦で対戦した後、プレミアリーグでも再び顔を合わせる。
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