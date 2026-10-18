エースFWが足を引きずってその場を離れる姿は不安を呼んだが、シティのエンツォ・マレスカ監督はすぐに沈静化を図った。得点を挙げた選手の初期検査の結果は良好だったと明かした一方、詳しい診断はまだ出ていないという。

マレスカ監督は試合後、「様子を見ることになる。アーリングは大丈夫だと言っていた。現時点で新たな情報はない」と語った。

さらに、治療室に向かう選手が相次いだ試合終盤の慌ただしい状況についても説明した。「残念ながら、10分の間に4、5人が［負傷した］。マテウス［ヌネス］、［マテオ］コヴァチッチ、アーリング、アントワーヌ［セメニョ］、それにニコ［オライリー］だ。ただ、今はみんな中にいる。様子を見ることになる」

チーム全体の状態について、マレスカ監督はセメニョを最も懸念していると明かした。「全員に聞いた。マテウスとコヴァは大丈夫だと言っていた。アーリングも大丈夫だと言っていたし、ニコは、覚えていると思うが、コヴェントリー戦での［負傷］と同じ背中の問題だ。まだ同じ問題が続いている。様子を見なければならないのはアントワーヌだけだ」



