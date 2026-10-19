マレスカ監督がセメンヨの最大8週間の離脱を明かし、マンチェスター・シティは負傷による大きな痛手を負った。ガーナ代表のセメンヨは、土曜日のプレミアリーグでイプスウィッチ・タウンに3-2で競り勝った試合で膝を負傷した。

セメンヨはエティハド・スタジアムでの試合終盤に途中出場。しかし、ピッチに入って間もなく負傷し、試合終了の笛が鳴ると足を引きずりながらトンネルへ引き揚げた。

長期離脱はマンチェスターのクラブにとって大きな痛手となる。マレスカ監督は、攻撃に変化をもたらす選択肢の一人を欠いたまま、国内と欧州で過密日程を乗り切らなければならない。