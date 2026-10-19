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マンチェスター・シティに大打撃、アントワーヌ・セメニョが膝の負傷で2カ月間離脱
マンチェスター・シティに負傷者、痛手
マレスカ監督がセメンヨの最大8週間の離脱を明かし、マンチェスター・シティは負傷による大きな痛手を負った。ガーナ代表のセメンヨは、土曜日のプレミアリーグでイプスウィッチ・タウンに3-2で競り勝った試合で膝を負傷した。
セメンヨはエティハド・スタジアムでの試合終盤に途中出場。しかし、ピッチに入って間もなく負傷し、試合終了の笛が鳴ると足を引きずりながらトンネルへ引き揚げた。
長期離脱はマンチェスターのクラブにとって大きな痛手となる。マレスカ監督は、攻撃に変化をもたらす選択肢の一人を欠いたまま、国内と欧州で過密日程を乗り切らなければならない。
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マレスカが健康状態に関する最新情報を伝える
イプスウィッチ戦後の当初の診断を受け、シティのメディカルスタッフの間では深刻な懸念が広がった。短時間の出場中に、ウィンガーが長期離脱につながる重度の靱帯損傷を負った恐れがあったためだ。
しかし、その後の検査により、クラブは回復までの見通しをより前向きに捉えられるようになった。マレスカは公の場でこの状況に言及し、損傷が深刻なものではなかったことに大きな安堵を示した。
「検査の結果、予想していたほど悪くないと分かり、ずっと安心した」とマレスカは説明したと、ESPNが伝えた。「8週間かかる可能性はある。だから今、最も大切なのは彼が回復することだ」
エティハドでの目まぐるしい終盤
セメニョの負傷は、マンチェスター・シティがイプスウィッチに勝利した試合の混乱した終盤に起きた出来事の一つにすぎなかった。ホームのシティは終盤に何度も肝を冷やす場面をしのぎ、アーリング・ハーランドも試合終了の笛が鳴る前に足に強い衝撃を受けたように見えた。
ノルウェー人ストライカーのハーランドは軽い問題をすぐに気にしなくなった一方、セメニョの膝の不調は収まらなかった。ガーナ人FWは今季、マレスカの下で継続的に出場しており、その不在によって戦術の再編を余儀なくされることは間違いない。今後は、FWがさらなる支障なくリハビリプログラムを終えられるようにすることに、すべての焦点が移る。
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マンチェスター・シティの次戦
セメンヨの欠場が決まったことで、マレスカ監督はスター選手がそろうチーム内で早急に解決策を見つけなければならない。セメンヨは火曜夜にマンチェスター・シティがAEKアテネを迎えるチャンピオンズリーグの試合にも出場しない。
マレスカ監督は、サイドでのチャンスメークを他のウイングの選手たちに託す可能性が高い。シティはこの痛い戦力離脱にもかかわらず、シーズン序盤から続く好調を維持したいところだ。
セメンヨは12月中のトップチームでの実戦復帰が見込まれている。それまでは、チームメートが複数の大会で戦う姿を見守りながら、長く厳しい復帰への道のりを歩むことになる。
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