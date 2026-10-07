AFP
翻訳者：
マンチェスター・シティに二重の痛手か。UEFAがプレミアリーグの事案を注視、追加制裁の可能性に直面するマンチェスター・シティ
UEFA、シティの控訴判断を保留へ
マンチェスター・シティは先日、プレミアリーグから科された115件の財務違反 आरोपのうち114件で有罪と認定された。中でも最も重大な申し立ての一つは、クラブが2009年から2018年にかけて収益を約9億ポンド水増しするため、人為的なスポンサー契約を仕組んだという主張である。
有罪評決を受け、エティハドの巨人は先週、正式に控訴した。クラブは引き続き全面的な潔白を主張しており、最終的にいかなる不正行為からも自分たちの無実を証明する「反論の余地のない証拠」を有していると insist している。
3人で構成される独立パネルがクラブの控訴を審査する。最終的な結論は、今季終了前に示される見通しだ。
- Getty Images Sport
欧州の統括団体が警戒態勢に入る
『Sky Sports』によると、UEFAはイングランドで進行中の法的手続きを注視しているという。欧州サッカー連盟は、シティによる異議申し立てについて独立委員会が最終判断を下すまで待ち、その後に独自調査を開始するかどうかを決める見通しだと報じられている。
仮にプレミアリーグの裁定が支持された場合でも、UEFAが具体的にどのような処分に踏み切る可能性があるのかは依然として不透明だ。ただ、国内で潔白を証明しようとするマンチェスター・クラブにとって、欧州レベルでの追加制裁の可能性は、さらなるリスク要因となっている。
過去のFFP闘争の残響
シティが財務規定を巡ってフットボール当局と対立したのは、今回が初めてではない。2020年には、UEFAが当初、ファイナンシャル・フェアプレー違反を理由に同クラブに対して欧州大会2年間出場停止処分と3000万ユーロ（2540万ポンド）の罰金を科した。
この出場停止処分は、スポーツ仲裁裁判所（CAS）への不服申し立てを経て広く知られる形で覆された。また、金銭的な処分も1000万ユーロ（850万ポンド）へと大幅に減額された。
国内では、依然として極めて大きなものが懸かっている。プレミアリーグによる処分の可能性を巡るうわさは今も絶えず、巨額の勝ち点剥奪や高額罰金から、過去の主要タイトルの前例のない剥奪、さらにはトップリーグからの追放まで取り沙汰されている。
- Getty Images
マンチェスター・シティにとって極めて重要な待機期間
シティにとって当面の焦点は引き続きピッチ上にあるが、迫る法廷闘争が今後の戦いに影を落とすことは間違いない。控訴審の審理委員会はシーズン終了前に判断を示す見通しで、クラブは緊張感のある時間を過ごすことになる。
最終的な法的結論が下されるまでは、国内のプレミアリーグによる制裁も、その後に続く可能性があるUEFAの対応も、いずれも完全に保留されたままだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。