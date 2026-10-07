マンチェスター・シティは先日、プレミアリーグから科された115件の財務違反 आरोपのうち114件で有罪と認定された。中でも最も重大な申し立ての一つは、クラブが2009年から2018年にかけて収益を約9億ポンド水増しするため、人為的なスポンサー契約を仕組んだという主張である。

有罪評決を受け、エティハドの巨人は先週、正式に控訴した。クラブは引き続き全面的な潔白を主張しており、最終的にいかなる不正行為からも自分たちの無実を証明する「反論の余地のない証拠」を有していると insist している。

3人で構成される独立パネルがクラブの控訴を審査する。最終的な結論は、今季終了前に示される見通しだ。



