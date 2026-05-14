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マンチェスター・シティとPSGがフェデリコ・バルベルデに注目。オーレリアン・チュアメニとの衝突後、レアル・マドリードのスター選手の移籍への姿勢が明らかになった。
欧州の強豪クラブがバルベルデの去就を注視している。
バルベルデ監督とチュアメニの口論を受け、サッカー界はバルデベバスの状況を見守っている。ウルグアイのスターは依然としてチームに不可欠だが、不和を受けて以前なら獲得を諦めていたクラブからも問い合わせがある。これらのクラブは、首脳陣の姿勢が変わったかを探っている。
騒動にもかかわらず、バルベルデ本人はマドリード残留を希望していると伝えられる。彼は衝突による負傷で「10～14日間の休養」が必要とされ、現在は自宅で療養中だ。それでも、関心を持つクラブは、関係がさらに悪化した場合に備え、今が好機だと見ている。
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PSGとマンチェスター・シティが巨額のオファーを準備中
PSGはかねてよりこの27歳選手に関心を寄せ、非公式に接触したと報じられている。移籍が実現すれば大型取引となる。AS紙は移籍金を1億～1億2000万ユーロと報道。PSGはレアル・マドリードがオファーを検討する兆しがあれば即座に動く構えで、同選手を中盤の攻撃の起点としたい考えだ。
マンチェスター・シティも昨夏に代理人と接触済み。当時シティはティジャニ・ラインダースを獲得したが、グアルディオラ監督はバルベルデの万能性と献身性を高く評価している。移籍が可能になれば、シティが獲得レースの有力候補となるだろう。
バルデベバスでの衝突による内部の波紋
移籍に関する噂が過熱する中、レアル・マドリードは内部の規律維持に注力している。クラブはすでに、関与した選手らに50万ユーロの罰金を科したが、競技面での処分は行われなかった。アルヴァロ・アルベロア監督は、この件が公になったことについて不満を露わにし、「ロッカールームで起きたことが外部に漏れることは、クラブの価値観に対する裏切りだと感じる」と述べた。
アルベロア監督は、高圧的な環境では摩擦は避けられないと語り、事態の深刻さを強調しないよう努めている。彼は「クラブの迅速で透明な対応を誇りに思う。選手たちが過ちを認め、反省し、許しを求めている。それだけで十分だ」と述べ、自身の立場を明確にした。 私は決して彼らを公に非難しない。そんな非難を受けるべきではないからだ」と語った。
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バルベルデはマドリードのプロジェクトに関与し続けている。
現時点では、バルベルデ陣営は彼がベルナベウでタイトル獲得を続けたいと主張している。チュアメニとのトラブルは謝罪で内部解決済みという見解だ。彼はリハビリに専念し、シーズン終盤にチームに貢献するためピッチに戻ることを目指している。ファンに愛される献身的な姿勢は変わっていない。