マンチェスター・シティとPSGがフェデリコ・バルベルデに注目。オーレリアン・チュアメニとの衝突後、レアル・マドリードのスター選手の移籍への姿勢が明らかになった。

バルベルデ監督とチュアメニの口論を受け、サッカー界はバルデベバスの状況を見守っている。ウルグアイのスターは依然としてチームに不可欠だが、不和を受けて以前なら獲得を諦めていたクラブからも問い合わせがある。これらのクラブは、首脳陣の姿勢が変わったかを探っている。

騒動にもかかわらず、バルベルデ本人はマドリード残留を希望していると伝えられる。彼は衝突による負傷で「10～14日間の休養」が必要とされ、現在は自宅で療養中だ。それでも、関心を持つクラブは、関係がさらに悪化した場合に備え、今が好機だと見ている。