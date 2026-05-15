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マンチェスター・シティとバイエルン・ミュンヘンが狙う選手は、1200万ユーロの契約解除条項が発効したため、今夏に移籍すると決めた。
プロディジーが入札合戦を引き起こす
アイヒホルンはヘルタで18試合出場し、16歳287日で得点を挙げてドイツで急成長を遂げた。2.ブンデスリーガでの安定した活躍が欧州強豪の注目を集めており、今夏の移籍を狙っている。 2029年まで契約が残っているが、移籍条項により移籍金は1000万～1200万ユーロとなる見込みだ。
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バイエルンの強豪が首位を追う
バイエルンはアイヒホルンを最優先で獲得したいと考えており、ヴィンセント・コンパニー監督も彼の加入を強く希望している。スカイ・スポーツによると、バイエルンはすでに代理人と2度会談し、成長計画を説明した。ライバルを退けるため、2031年までの長期契約と来季のトップチームでの出場機会を保証する方針だという。
グアルディオラ、シティ移籍を計画
マンチェスター・シティも争奪戦に加わり、グアルディオラ監督は今夏、ドイツ代表U-21のアイヒホルンをプレミアリーグに招きたい意向だ。シティの計画では、契約解除条項を行使した後、すぐにレバークーゼンへレンタル移籍させ、トップリーグで成長を促す。レバークーゼンはドルトムントやRBライプツィヒとともに、この才能あるMFをブンデスリーガに残そうと争っている。
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新星にとって重要な夏
アイヒホルンは、プロキャリアの行方を左右する移籍を控え、複数の高額オファーを慎重に検討している。2部リーグに残るヘルタにとって、この有望株の穴を埋めるのは容易ではない。獲得を目指すクラブは、変動する移籍金条項の条件を確定させる必要がある。夏の移籍市場が迫る中、欧州屈指の若手争奪戦は、今後数週間で決着がつく見込みだ。