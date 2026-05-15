アイヒホルンは、プロキャリアの行方を左右する移籍を控え、複数の高額オファーを慎重に検討している。2部リーグに残るヘルタにとって、この有望株の穴を埋めるのは容易ではない。獲得を目指すクラブは、変動する移籍金条項の条件を確定させる必要がある。夏の移籍市場が迫る中、欧州屈指の若手争奪戦は、今後数週間で決着がつく見込みだ。