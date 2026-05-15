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Hertha BSC v SpVgg Greuther Fürth - 2. BundesligaGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

マンチェスター・シティとバイエルン・ミュンヘンが狙う選手は、1200万ユーロの契約解除条項が発効したため、今夏に移籍すると決めた。

マンチェスター・シティ
K. Eichhorn
バイエルン
移籍情報
ヘルタ・ベルリン
2. ブンデスリーガ
プレミアリーグ
ブンデスリーガ

ヘルタ・ベルリンの10代新星ケネット・アイヒホルンが今夏移籍を決意したと報じられ、欧州トップクラブが獲得競争を繰り広げている。2.ブンデスリーガ史上最年少得点をマークした16歳のMFには、最大1200万ユーロ（約1000万ポンド／1400万ドル）の違約金条項がある。

  • プロディジーが入札合戦を引き起こす

    アイヒホルンはヘルタで18試合出場し、16歳287日で得点を挙げてドイツで急成長を遂げた。2.ブンデスリーガでの安定した活躍が欧州強豪の注目を集めており、今夏の移籍を狙っている。 2029年まで契約が残っているが、移籍条項により移籍金は1000万～1200万ユーロとなる見込みだ。

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  • Hertha BSC v SpVgg Greuther Fürth - 2. BundesligaGetty Images Sport

    バイエルンの強豪が首位を追う

    バイエルンはアイヒホルンを最優先で獲得したいと考えており、ヴィンセント・コンパニー監督も彼の加入を強く希望している。スカイ・スポーツによると、バイエルンはすでに代理人と2度会談し、成長計画を説明した。ライバルを退けるため、2031年までの長期契約と来季のトップチームでの出場機会を保証する方針だという。

  • グアルディオラ、シティ移籍を計画

    マンチェスター・シティも争奪戦に加わり、グアルディオラ監督は今夏、ドイツ代表U-21のアイヒホルンをプレミアリーグに招きたい意向だ。シティの計画では、契約解除条項を行使した後、すぐにレバークーゼンへレンタル移籍させ、トップリーグで成長を促す。レバークーゼンはドルトムントやRBライプツィヒとともに、この才能あるMFをブンデスリーガに残そうと争っている。

  • Hertha BSC v Preußen Münster - 2. BundesligaGetty Images Sport

    新星にとって重要な夏

    アイヒホルンは、プロキャリアの行方を左右する移籍を控え、複数の高額オファーを慎重に検討している。2部リーグに残るヘルタにとって、この有望株の穴を埋めるのは容易ではない。獲得を目指すクラブは、変動する移籍金条項の条件を確定させる必要がある。夏の移籍市場が迫る中、欧州屈指の若手争奪戦は、今後数週間で決着がつく見込みだ。