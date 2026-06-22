ライプツィヒは監督不在問題を迅速に解決し、新監督にデミチェリスを招聘した。45歳のアルゼンチン人指揮官は2028年6月までの契約を結んだ。ブンデスリーガクラブにとって新たな幕開けとなる。発表は前監督オレ・ヴェルナーの解任からわずか5日後だった。

デミチェリスはわずか3週間前に契約延長したマヨルカとの契約解除条項が発動された。スペイン、メキシコ、アルゼンチンで監督経験がある元センターバックは、国際的な実績を買われて就任する。