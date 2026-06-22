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マンチェスター・シティとバイエルンでプレーした元スターが、オレ・ヴェルナー監督の解任を受け、ユルゲン・クロップの支持を得てRBライプツィヒの監督に就任した。
ライプツィヒ、デミチェリス獲得で目標を達成
ライプツィヒは監督不在問題を迅速に解決し、新監督にデミチェリスを招聘した。45歳のアルゼンチン人指揮官は2028年6月までの契約を結んだ。ブンデスリーガクラブにとって新たな幕開けとなる。発表は前監督オレ・ヴェルナーの解任からわずか5日後だった。
デミチェリスはわずか3週間前に契約延長したマヨルカとの契約解除条項が発動された。スペイン、メキシコ、アルゼンチンで監督経験がある元センターバックは、国際的な実績を買われて就任する。
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クロップ、ライプツィヒで監督交代を主導
レッドブルのクロップ代表は、前監督ヴェルナーの長期的な国際舞台での手腕に不満を抱き、解任を主導した。
後任にはデミチェリス氏が就任。クロップ氏はマヨルカ島でパデルテニスを共にプレーした経験から、彼と強い絆を築いている。アルゼンチン人監督のハイプレス戦術は、レッドブルが求める攻撃的スタイルと完全に一致する。
野心的な戦術的ビジョンには、経費削減が伴う
新シーズンを控えたブンデスリーガのクラブにとって、デミチェリスの就任は財政面で賢明な選択だ。彼は約200万ユーロの基本給で合意し、前任者ヴェルナーの250万ユーロを下回った。
新監督はクラブの長期戦略と若手陣に魅了され、「大胆で激しい、エキサイティングなサッカーをするチームを作りたい」と語った。さらに「ヨーロッパのトップチームとの対戦は素晴らしい挑戦だ」と意気込みを示した。
- AFP
シェーファー、デミチェリスの世界的な指導実績を称賛
マルセル・シェーファー氏は、デミチェリス氏の就任を強く支持し、彼が3つの大陸で積んだ国際経験を強調した。ライプツィヒのスポーツ取締役であるシェーファー氏は、この多様なキャリアがクラブの長期的なグローバル野心に合致すると語る。
「マルティンは明確なサッカー哲学と情熱、卓越した専門知識を備えている」と公式発表の席で述べ、元アルゼンチン代表がチームに新風を吹き込み、クラブの未来を牽引すると確信を示した。