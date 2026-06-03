スカイ・スポーツによると、マンチェスター・シティはマレスカの移籍金についてチェルシーと交渉中だ。現在は両クラブの弁護士が協議している。マレスカは契約を3年半残し1月にチェルシーを退団した。

シティは今週中の合意を目指し、マレスカをグアルディオラ後任として正式発表したい考えだ。スペイン人監督は10年間でプレミアリーグ6回を含む全タイトルを獲得し、退任した。後任には3年契約が提示されているが、最終合意には至っていない。