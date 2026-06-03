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マンチェスター・シティとチェルシーはエンツォ・マレスカの移籍金について交渉中だが、ペップ・グアルディオラの後任決定は遅れている。
報酬交渉によりマレスカ氏の就任が遅れる
スカイ・スポーツによると、マンチェスター・シティはマレスカの移籍金についてチェルシーと交渉中だ。現在は両クラブの弁護士が協議している。マレスカは契約を3年半残し1月にチェルシーを退団した。
シティは今週中の合意を目指し、マレスカをグアルディオラ後任として正式発表したい考えだ。スペイン人監督は10年間でプレミアリーグ6回を含む全タイトルを獲得し、退任した。後任には3年契約が提示されているが、最終合意には至っていない。
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その輝かしい実績が、現王者たちの注目を集めている
チェルシーは昨秋、マレスカがマンチェスターのクラブから関心を寄せられていると知らされた。同クラブは彼がロンドンで残した92試合55勝16分の成績と、2024-25シーズンのUEFAカンファレンスリーグ＆FIFAクラブワールドカップ制覇に感銘を受けた。
今シーズン途中までプレミアリーグ19試合を指揮し、8勝6分5敗。退任時は5位だったが、最終的には10位だった。
マレスカで新スタッフを募集しています
マレスカの就任が正式に決まれば、シティは監督を支えるため多数の新しいスタッフを迎える必要がある。グアルディオラに加え、ペップ・ラインダース、コロ・トゥーレ、フィジカルコーチのロレンツォ・ブエナベンチュラ、運営スタッフのマネル・エスティアルテ、ゴールキーパーコーチのシャビ・マンシシドールもクラブを去る。
- AFP
マレスカとグアルディオラの今後はどうなるのか
シティはプレシーズン開始前に新監督を発表するため、今週中の契約締結を目指している。一方、退任する監督は「これからどうするかはゆっくり考える」とのんびり構えている。
グアルディオラは今後の予定について「様子を見よう。具体的な計画はない。ただ休み、これまでできなかったことをたくさんするつもりだ。バカげたこととかね」と語った。