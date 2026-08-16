ZUMA Press Wire
翻訳者：
マンチェスター・シティとアーセナルがチェルシーのスターを逃す中、ペドロ・ネトが驚きの新天地と個人条件で合意
ネトにサウジ・プロリーグ移籍の可能性が浮上
26歳のウインガーは夏の移籍市場を通じて注目の的となっており、複数のトップリーグクラブが獲得を望んでいた。マンチェスター・シティの新指揮官エンツォ・マレスカは、エティハド・スタジアムでの攻撃オプションを強化するため、ポルトガル代表の同選手を主要ターゲットの一人に据えていた。
しかし、アル・ヒラルが獲得レースの最有力候補に浮上したことで、この取引を巡る状況は劇的に変化した。『Sky Switzerland』の報道によれば、ネトはすでにアル・ヒラルへの移籍を承認しており、リヤドに本拠を置く同クラブは6000万ユーロ（5100万ポンド）前後の移籍金を支払う用意があるという。
- AFP
シティとアーセナル、追走で不満残る
ミケル・アルテタ監督がサイドの層を厚くしようとする中、アーセナルはネト獲得の有力候補の一つとなっていた。アーセナルは、レアル・マドリーのスーパースター、ビニシウス・ジュニオール獲得が実現しなかったことを受けて、チェルシーのこの選手に狙いを切り替えた。ポルトガル人ウインガーを、ブカヨ・サカとガブリエウ・マルティネッリとポジションを争える理想的な代替案と見なしていた。
アーセナルとシティからの関心は、コンディションが整っている時のネトがプレミアリーグ屈指の爆発力を持つサイドアタッカーの一人であることを示している。それにもかかわらず、その重要性とは裏腹に、度重なる大型補強後の収支改善を迫られているチェルシーの事情により、退団の可能性はますます高まっている。
アロンソ、ネト不在での戦いに備える
移籍の話題が見出しを独占する一方で、シャビ・アロンソは来るシーズンに向けたチーム準備に追われている。かつてリヴァプールとレアル・マドリーでプレーした元MFは、前季の不本意な10位フィニッシュを受けてスタンフォード・ブリッジで指揮を執っている。アロンソ率いるチームはプレシーズン最後の準備をレアル・ソシエダ戦での3-1の勝利で締めくくり、この結果は来週末のプレミアリーグ開幕節フラム戦へ向けて一定の楽観材料となった。
最後の親善試合を振り返り、アロンソは短いプレシーズン期間でグループが見せた進歩に言及した。「最後の準備試合として非常に良いゲームだった」と、チェルシーがソシエダを破ってプレシーズンを終えた後にアロンソは語った。「何人かの選手にとってはこれが最初の試合であり、最後の試合でもあった。私たちにとっては良かった点もあれば、改善できる点もあった。この時期には一部の選手にそうしたことがあるのは普通だ」
- AFP
財政面への影響とスカッドローテーション
チェルシーが5000万ポンド強の移籍金受け入れに前向きなのは、複雑な市場に対する現実的な対応を示している。これまでの報道では、同クラブはこのウインガーについて国内のライバルクラブに7000万ポンドを求めていたとされていたが、アル・ヒラルが有力な獲得候補として浮上したことで状況は変化した。
ネトが退団する可能性があることで、アロンソは先発11人をめぐって重要な判断を下すことになる。チェルシーは直近の移籍市場での動きにより選手層が膨らんでおり、チーム内の調和を保つためにも実績ある選手たちの放出は必要不可欠だ。フラム戦が近づく中、ウェストロンドンでの焦点は、これらの放出を迅速にまとめられるかどうかに引き続き注がれる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。