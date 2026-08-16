移籍の話題が見出しを独占する一方で、シャビ・アロンソは来るシーズンに向けたチーム準備に追われている。かつてリヴァプールとレアル・マドリーでプレーした元MFは、前季の不本意な10位フィニッシュを受けてスタンフォード・ブリッジで指揮を執っている。アロンソ率いるチームはプレシーズン最後の準備をレアル・ソシエダ戦での3-1の勝利で締めくくり、この結果は来週末のプレミアリーグ開幕節フラム戦へ向けて一定の楽観材料となった。

最後の親善試合を振り返り、アロンソは短いプレシーズン期間でグループが見せた進歩に言及した。「最後の準備試合として非常に良いゲームだった」と、チェルシーがソシエダを破ってプレシーズンを終えた後にアロンソは語った。「何人かの選手にとってはこれが最初の試合であり、最後の試合でもあった。私たちにとっては良かった点もあれば、改善できる点もあった。この時期には一部の選手にそうしたことがあるのは普通だ」



