AFP
翻訳者：
マンチェスター・シティとのCL戦でPSGの勝利に貢献したウスマン・デンベレ、批判を笑い飛ばす
最近の批判に対するユーモアを交えた返答
PSGは近年の欧州の舞台でも屈指のパフォーマンスを披露し、エティハド・スタジアムでマンチェスター・シティを圧倒した。代表ウィーク中のフランス代表でのプレーをめぐって厳しい批判を受けていたデンベレは、この試合の中心となり、重要なゴールを決めてリーグ・アン王者がグループ首位を奪い返すのに貢献した。ネーションズリーグで浴びた批判に対する明確な答えだったのかと問われると、デンベレは対立する代わりにユーモアで返した。言い争いには応じず、最近の休暇について冗談を飛ばし、ピッチ上での自信をうかがわせる落ち着いた様子を見せた。
「いや、まったく違う。中断期間があって、その後は休暇に行ったんだ。実際、可能ならもっと休暇をもらえるよう頼むかもしれないね（笑）。僕たちのチームに高いクオリティーがあることは分かっている。素晴らしいシティを相手に、いい試合ができた。本当にスペースがたくさんあったし、特に前半はとてもうまくプレーできて、ペナルティーエリア内では本当に効率的だった。後半は気が緩んでしまった。気を緩めれば、その代償を払うことになる」とデンベレは、どこか奇妙なやり取りの中で語った。『Foot Mercato』が伝えている。
- Getty Images Sport
長期にわたる厳しい視線にも難なく対処
デンベレは長年、フランスとスペインの両国で議論の的となってきた。しかし、トップレベルで長くプレーしてきたことで、批判にも動じなくなった。インタビュー中には、祝福の言葉を贈った元マンチェスター・シティのスター、サミル・ナスリと冗談を交わす場面もあった。デンベレは、公の場で議論の対象になることはプロとしての現実の一部であり、この10年で慣れたと認めた。
「10年間批判されてきたんだから、これからも変わらないよ！ ありがとう、サミル。僕たちはどういうものか分かっている。いい試合だった。火曜日と水曜日にプレーするのはとても楽しい。特に休暇から戻った後は、本当に楽しいよ。そうだね、可能なら3月まで。決めるのは監督だけどね（笑）」とデンベレは冗談を飛ばした。この大きな結果を残した試合後の雰囲気を、存分に楽しんでいる様子だった。
決定力を見せるデンベレ、外野の声を意に介さず
29歳の鋭い決定力は、エンツォ・マレスカ率いるチームが残したスペースをアウェーチームが突いた、圧倒的な前半のハイライトだった。プレミアリーグ王者は終盤に反撃したものの、PSGが序盤に見せた効率の良さが勝敗を分けた。代表での安定感を巡る声はあるが、重要な欧州の一戦で力を発揮するデンベレの能力は、ルイス・エンリケにとって引き続き大きな武器だ。この勝利は、バルセロナとの次の大一番に向けた最高の準備となった。
このウインガーは、外部からのプレッシャーがチームに影響したとの見方をすぐに否定した。「僕たちを疑う人がいたことなど、まったく気にしていない。まだ10月で、チャンピオンズリーグもまだ2試合目だ。僕たちは集中を保っている。シーズン序盤は軌道に乗り、次に向けて準備しなければならないと分かっている。前半は良かったが、後半は気が緩んでしまい、より難しくなった。そうすべきではなかった。良かった点を心に留めておく」と語った。
- AFP
チャンピオンズリーグでのゴールを見据えて
祝福ムードが漂うなかでも、デンベレはパリのクラブが掲げる長期的な目標を見据えている。新たなチャンピオンズリーグの大会方式では、プレーオフ進出を避けるために継続して高い水準のプレーが求められる。この先に待つ難しさを理解しているウィンガーは、シーズンが本格化するなか、すべての大会で現在の勢いを維持することの重要性を強調した。
前線でプレーするデンベレは、刷新されたリーグフェーズでトップ8に入るという目標を明確にした。チームの心構えについて、こう語っている。「僕たちは一試合ずつ戦い、集中を保つ。トップ8で終えたいけれど、10月と3月では状況が違うことも分かっている。ああいうプレーができると、とても楽しい。毎試合、高いパフォーマンスを発揮したい。今日はプレミアリーグ首位のチームを相手に、アウェーで素晴らしい試合ができた。シーズン前半をうまく乗り切り、リーグ・アンの順位を上げて、トップ8で終えなければならない。それだけだ」と述べた。
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