デンベレは長年、フランスとスペインの両国で議論の的となってきた。しかし、トップレベルで長くプレーしてきたことで、批判にも動じなくなった。インタビュー中には、祝福の言葉を贈った元マンチェスター・シティのスター、サミル・ナスリと冗談を交わす場面もあった。デンベレは、公の場で議論の対象になることはプロとしての現実の一部であり、この10年で慣れたと認めた。

「10年間批判されてきたんだから、これからも変わらないよ！ ありがとう、サミル。僕たちはどういうものか分かっている。いい試合だった。火曜日と水曜日にプレーするのはとても楽しい。特に休暇から戻った後は、本当に楽しいよ。そうだね、可能なら3月まで。決めるのは監督だけどね（笑）」とデンベレは冗談を飛ばした。この大きな結果を残した試合後の雰囲気を、存分に楽しんでいる様子だった。