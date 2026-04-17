マンチェスター・シティとの優勝決戦を前に、セルヒオ・アグエロはアーセナルが「不安と緊張」でプレーしていると語った。

今シーズン、アーセナルはリーグ屈指の攻撃的なサッカーでファンを魅了してきた。しかしここ数週間はプレッシャーが増し、チームに亀裂が見え始めている。 カラバオ・カップ決勝でのマンチェスター・シティへの敗北、サウサンプトンに敗れてのFAカップ敗退、そしてホームでのボーンマス戦での衝撃的な敗北は、いずれもチームの精神的な強さに対する疑問を投げかけている。アグエロは、プレッシャー下でも冷静さを保つ能力が勝敗を分ける要因になると主張。アーセナルがシーズン終盤の厳しい戦いを乗り切るためには、グアルディオラの下で積んだアルテタ監督の経験が不可欠だと語った。

彼はアーセナルの現状についてこう語る。「ほとんどはメンタルの問題だ。彼らは良いプレーをしているが、首位にいることが圧迫感になっている。すべては、アルテタがシティで得た経験と、選手たちとのコミュニケーションにかかっている。一戦一戦を大切にし、シティ戦でも引き分け以上であれば、タイトル獲得の可能性は残る」