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マンチェスター・シティとの優勝決戦を前に、セルヒオ・アグエロはアーセナルが「不安と緊張」でプレーしていると語った。
アーセナルへのプレッシャーが高まっている
プレミアリーグ優勝争いが佳境を迎える中、アグエロはアルテタ監督率いるアーセナルに期待の重圧がかかり始めたと指摘した。20年ぶりのリーグ制覇を目指すチームでは、肉体だけでなく精神面の戦いも厳しさを増しているという。
Stakeの取材に応じたアグエロは「状況が悪いとは言えないが、彼らは大きなプレッシャーを感じている。首位に立つものの、アーセナルが最後にプレミアリーグを制したのは何年も前だ。 どのチームも彼らと対戦するときは特別にモチベーションが高いし、後ろには容赦ないシティがいる。不安や緊張が募っている。完璧を求めすぎると、かえってミスを犯す。選手たちは完璧にやろうとするが、精神的に試合展開よりも先走ってしまうのだ。」
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アルテタの戦術的な駆け引き
迫るマンチェスター・シティ対アーセナル戦は、優勝を左右する大一番だ。アーセナルは32試合で70ポイントを獲得し首位、シティは64ポイントで2位ながら1試合未消化。両監督はマンチェスターでの共闘経験から互いの戦術を熟知しており、アグエロはエティハド・スタジアムでの一戦が、細部が勝敗を分ける慎重かつ激しい試合になると予測する。
「奇妙な試合になる。両監督はお互いを完璧に理解し、弱点も把握している」とアグエロは説明した。「得点が少なかったり、オープンな展開になってファンにとって面白い試合になることもある。 「シティは序盤からペースを握り、2-0か2-1で勝つだろう。1点差なら終盤は苦しいが、楽に勝ってほしい」
アーセナルにとっての心理的な壁
今シーズン、アーセナルはリーグ屈指の攻撃的なサッカーでファンを魅了してきた。しかしここ数週間はプレッシャーが増し、チームに亀裂が見え始めている。 カラバオ・カップ決勝でのマンチェスター・シティへの敗北、サウサンプトンに敗れてのFAカップ敗退、そしてホームでのボーンマス戦での衝撃的な敗北は、いずれもチームの精神的な強さに対する疑問を投げかけている。アグエロは、プレッシャー下でも冷静さを保つ能力が勝敗を分ける要因になると主張。アーセナルがシーズン終盤の厳しい戦いを乗り切るためには、グアルディオラの下で積んだアルテタ監督の経験が不可欠だと語った。
彼はアーセナルの現状についてこう語る。「ほとんどはメンタルの問題だ。彼らは良いプレーをしているが、首位にいることが圧迫感になっている。すべては、アルテタがシティで得た経験と、選手たちとのコミュニケーションにかかっている。一戦一戦を大切にし、シティ戦でも引き分け以上であれば、タイトル獲得の可能性は残る」
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優勝候補のチーム
アーセナルが好調でも、アグエロは古巣が逆転できると確信している。シティは5月まで無敗を維持し、そのペースにアーセナルが追いつくのは難しいと語る。
優勝について彼はこう結んだ。「シティがタイトルを取ると思う。クラブもペップも勝ち点を落とさない。選手たちはアーセナルがいつか負けるか引き分けるを知っている。シティが全勝すれば、それで十分だ。」