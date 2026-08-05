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マンチェスター・シティで不満？ 5500万ポンドのスターが退団を視野、プレミアリーグの意外なクラブが獲得に動く
フォレスト、マンチェスター・シティMFレインデルスを標的に
フォレストが、移籍期限前の戦力強化に向けてラインデルス獲得に関心を示していることが分かった。プレミアリーグの同クラブは、今夏にオランダ代表の同選手に対して5500万ポンドでの獲得に動く可能性を検討していると報じられている。ラインデルスは、イタリアの名門ACミランで印象的な活躍を見せた後、わずか1年前にエティハド・スタジアムへ移籍したばかりだった。
ただ、28歳の同選手がここまでイングランドで期待に完全には応えられていないと言っていいだろう。マンチェスターでのデビューシーズン、ペップ・グアルディオラ監督の下でプレミアリーグ先発はわずか19試合にとどまった。その結果、クラブでの長期的な将来には深刻な疑問符が付いている。
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レインデルス、今夏の退団に前向き
『デイリー・メール』の報道によると、レインデルスは現在、マンチェスター・シティからの移籍に前向きだという。オランダ人MFは、イングランドでの不本意な1年目を経て、より継続的にトップチームでプレーする機会の確保を望んでいる。フォレストは、このMFをシティ・グラウンドに迎えるため、5500万ポンドでの獲得の可能性に強い関心を示している。ただし、シティは放出に同意する前に、6000万ポンドに近いより高額の移籍金を求める可能性がある。
この6000万ポンドの要求額は、今夏の移籍市場の早い段階ですでにレインデルスの移籍先候補に影響を及ぼしていた。スペインのアトレティコ・マドリーは以前、この選手に関心を示していたが、シティの評価額が高すぎるとして交渉には進まなかった。
フォレスト、アンダーソン資金を手に補強へ
フォレストはこの夏、高額なターゲットの獲得に動けるだけの強固な財政状況にある。イースト・ミッドランズのクラブは最近、主力MFのエリオット・アンダーソンをマンチェスター・シティへ、最大1億1600万ポンドと報じられる移籍金で売却することを承認した。この記録的な売却により、フォレストは戦力補強に再投資できる相当な資金を手にしている。
ただし、クラブ首脳陣は、レインデルスに5500万ポンドを投じることが妥当なビジネスかどうかを慎重に見極める必要がある。オランダ代表の同選手は、プレミアリーグでの最初の1年で適応に苦しんだ。さらに28歳という年齢を踏まえると、市場に出ている選択肢の中で最も若い部類ではなく、長期的な評価額をめぐって疑問も生じる。
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レインデルス獲得の動きは次にどうなるのか
今後の交渉が成立するかどうかは、最終的にフォレストがシティの要求額である6000万ポンドを満たす用意があるかにかかっている。提示が見込まれる5500万ポンドのオファーとシティの評価額との間で落としどころを見いだせるかが、依然として最大の障壁となっている。
レインデルスが移籍に前向きであることは、フォレストが関心を具体化させる場合に明確なアドバンテージとなる。シティ・グラウンドへの移籍が実現すれば、このMFは調子を取り戻すために望んでいる定期的な出場機会を得られる。移籍交渉が続く中、元ACミランのスターを巡ってフォレストがどこまで踏み込むのかに注目が集まる。
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