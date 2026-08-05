フォレストが、移籍期限前の戦力強化に向けてラインデルス獲得に関心を示していることが分かった。プレミアリーグの同クラブは、今夏にオランダ代表の同選手に対して5500万ポンドでの獲得に動く可能性を検討していると報じられている。ラインデルスは、イタリアの名門ACミランで印象的な活躍を見せた後、わずか1年前にエティハド・スタジアムへ移籍したばかりだった。

ただ、28歳の同選手がここまでイングランドで期待に完全には応えられていないと言っていいだろう。マンチェスターでのデビューシーズン、ペップ・グアルディオラ監督の下でプレミアリーグ先発はわずか19試合にとどまった。その結果、クラブでの長期的な将来には深刻な疑問符が付いている。