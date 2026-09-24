ユヴェントスがアイト＝ヌーリの獲得に関心を示したのは、今回が初めてではない。ユヴェントスは国内のライバルであるACミランとともに、昨年もこのDFとの強い関連が報じられていた。

直近の夏の移籍市場では、両イタリア勢が再び獲得に動き、交渉も行われていたと報じられている。しかし最終的に、この選手はマンチェスターに残り、ポジション争いに挑むことを選んだ。

この決断は、ウルヴスから鳴り物入りで加入してから、わずか1年後のことだった。シティは3680万ユーロの契約でこのDFを獲得したが、イングランドでの長期的な将来はますます不透明になっている。