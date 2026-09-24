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マンチェスター・シティで不満？ ユベントスが構想外のDFラヤン・アイト＝ヌーリ救出へ、1月の獲得を画策
ユヴェントス、シティで構想外のDFを獲得候補に据える
ユベントスが、1月の移籍市場でシティの左SBアイト・ヌーリ獲得に向けて動き出す準備を進めている。セリエAの名門は、冬の移籍市場を前にこのDFの状況を注視している。
『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、イタリアのクラブはすでにこのアルジェリア代表の関係者と接触しているという。シーズン途中でトリノへ移籍する可能性があるかを見極めたい考えだ。 アイト・ヌーリは今季、エンツォ・マレスカ監督の下でマンチェスター・シティで安定した出場機会を確保できずにいる。そのため、ユベントスはエティハド・スタジアムを離れる道を提示したい考えのようだ。
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エティハドでいら立ちが募る
この夏にシティ残留を決断したものの、アイト＝ヌーリは望んだ結果を得られていない。明らかな才能を備えているにもかかわらず、このDFはトップチームで完全に構想外の立場に置かれている。
このサイドバックは今季、全公式戦で出場わずか2試合に制限されている。ピッチに立った時間も合計105分にすぎない。それでも、このアルジェリア代表は限られた出場機会の中で大きなインパクトを残している。この短い時間で3アシストを記録しており、チャンピオンズリーグのFCポルト戦でも注目すべき貢献を見せた。
長年にわたる移籍への関心が再燃
ユヴェントスがアイト＝ヌーリの獲得に関心を示したのは、今回が初めてではない。ユヴェントスは国内のライバルであるACミランとともに、昨年もこのDFとの強い関連が報じられていた。
直近の夏の移籍市場では、両イタリア勢が再び獲得に動き、交渉も行われていたと報じられている。しかし最終的に、この選手はマンチェスターに残り、ポジション争いに挑むことを選んだ。
この決断は、ウルヴスから鳴り物入りで加入してから、わずか1年後のことだった。シティは3680万ユーロの契約でこのDFを獲得したが、イングランドでの長期的な将来はますます不透明になっている。
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1月の退団先候補
冬の移籍市場の開幕が急速に迫る中、ユヴェントスはシティの引き留める姿勢を試す構えを見せている。イタリアのクラブは、シーズン後半戦に向けて守備の選択肢を強化したい考えだ。
その選手は深刻な出場機会不足に陥っていることから、シティも交渉に応じる可能性がある。同じ報道によれば、買い取りオプション付きのレンタル移籍が、この移籍の最も有力な形態として取り沙汰されている。
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