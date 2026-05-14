マンチェスター・シティがFAユースカップを制した。決勝のマンチェスター・ユナイテッド戦で、リーガン・ヘスキーが終盤に決勝点。ペップ・グアルディオラとマイケル・キャリックも見守った。

87分、レイガン・ヘスキーが左から切り込み、キャメロン・バーン＝ヒューズをかわして決勝弾。マンチェスター・シティが優勝し、FAユース杯5度目の制覇。

この優勝でシティのアカデミーはFAユースカップ5度目の制覇を達成した。 1986、2008、2020、2024年に続く優勝で、シティ・フットボール・アカデミーの育成力を再び示した。ペップ・グアルディオラとマイケル・キャリックもスタンドで見ており、マンチェスター・ダービーの未来は明るい。