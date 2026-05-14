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マンチェスター・シティがFAユースカップを制した。決勝のマンチェスター・ユナイテッド戦で、リーガン・ヘスキーが終盤に決勝点。ペップ・グアルディオラとマイケル・キャリックも見守った。
ヘスキーが最後の決め手を加える
87分、レイガン・ヘスキーが左から切り込み、キャメロン・バーン＝ヒューズをかわして決勝弾。マンチェスター・シティが優勝し、FAユース杯5度目の制覇。
この優勝でシティのアカデミーはFAユースカップ5度目の制覇を達成した。 1986、2008、2020、2024年に続く優勝で、シティ・フットボール・アカデミーの育成力を再び示した。ペップ・グアルディオラとマイケル・キャリックもスタンドで見ており、マンチェスター・ダービーの未来は明るい。
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圧巻のサンバのオープニング
試合開始直後から激しい攻防が続いた。40分、シティが先制。フロイド・サンバが25ヤードのフリーキックを右上に曲げて決めた。17歳のこの一撃は、ダンテ・ヘッドリーやテディ・ラムが作り出した序盤のチャンスの流れを象徴していた。
しかしそのリードは長く続かず、直後にユナイテッドが同点に追いつく。サンバの得点からわずか120秒後、ジム・スウェイツの絶妙なクロスをゴッドウィル・クコンキがヘディングで合わせ、スコアは1－1に。両チームはそのままハーフタイムへ入り、後半への布石となった。
両サイドでのチャンス
ハーフタイム後も攻勢は衰えず、両チームとも決勝点を狙った。ヘスキーは51分、サイドからシュートしたがサイドネット。60分には彼のクロスがテディ・ラムに届き、ラムのシュートはクロスバーをわずかに越えた。シティはさらに圧力を強めた。
ユナイテッドもカウンターで反撃したが、キャプテンのケイデン・ブレイスウェイトが率いるシティ守備陣が粘り強く凌いだ。77分にはライアン・マカイドゥのシュートがディフレクトしてポストを叩いた。スコアレスで終わるかと思われた終盤、ヘスキーが魔法のような一撃でシティに勝利をもたらした。
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2冠目前
祝勝の余韻は短く、ライス監督と選手たちは歴史的な2冠へすぐ集中する。すでにU-18プレミアリーグ・ノースを制した若きブルーズは5月22日、スタンフォード・ブリッジでサウス・ディビジョン王者と全国決勝を戦いイングランド王者を決める。
マンチェスター・ユナイテッドの次期監督に内定しているマイケル・キャリックは、キャプテンのブルーノ・フェルナンデス、メイソン・マウント、ルーク・ショー、パトリック・ドルグらと共にスタンドから試合を観戦した。シティ側では、グアルディオラ監督がフィル・フォーデン、アントワーヌ・セメニョ、ネイサン・アケといった主力選手たちと来場し、若き選手たちのトロフィー掲揚を見守った。