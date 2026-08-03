ネトの獲得に関心を示しているのは、マンチェスター・シティだけではない。報道によれば、セリエAの強豪ACミランも彼を最優先補強ターゲットの一人に位置づけているという。ミランは、このポルトガル人アタッカーを、イタリアでの将来が不透明なラファエル・レオンの理想的な後継者と見ている。ただし、イングランドの強豪クラブの資金力は、ルベン・アモリム率いるチームを容易に上回る可能性がある。

こうした憶測が過熱する中でも、チェルシーは現時点でこのアタッカーを手放す差し迫った事情を抱えていない。ロンドン西部のクラブは、ネトを長期プロジェクトの重要な構成要素とみなしている。高まる関心をけん制するため、同クラブはこのウインガーに7000万ポンドの値札を付け、今夏にスタンフォード・ブリッジから安価で退団させることはないと獲得を狙うクラブ側に伝えている。



