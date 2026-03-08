その点を踏まえ、シティは最初の裁定を「受け入れる」だろうとの見方もある。なぜなら直ちに裁判所に差し戻すことができるからだ。マンチェスターにおける金銭管理上の不正疑惑に関する独立審問は2024年末に終了した。

その後12ヶ月以上が経過したが、進展は全く見られない。問題のケースは2009年から2018年にかけての規則違反疑惑に関するものだ。様々な制裁が推測されており、勝ち点剥奪から移籍禁止措置、巨額の罰金、さらにはプレミアリーグからの追放まで幅広い。

サッカー財務専門家のキアラン・マグワイア氏は最近『The Overlap』に対し、この長期化した問題の今後の展開について次のように語った。「プレミアリーグはマンチェスター・シティをリーグ1やリーグ2に降格させられない。それはEFL（イングランド・フットボールリーグ）の決定事項であり、EFLがマンチェスター・シティに対して立証した違反事項は存在しないからだ。したがって、減点処分が唯一の選択肢となる。

「前例を見ると、エバートンとノッティンガム・フォレストは3年間の違反行為に対し、それぞれ6ポイントと4ポイントの減点処分を受けた。マンチェスター・シティへの告発は9年間に及ぶため、その規模ははるかに大きい。

「具体的な点数については確証がないが、かなり大きな減点となる可能性が高い。フォレストやエバートンの事例にゼロを一つ足す必要があるだろう。つまり40点から60点の減点が、過去の決定と整合性を保つ上で論理的に妥当な範囲となる」