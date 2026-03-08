Getty/GOAL
マンチェスター・シティが60ポイントのFFP（ファイナンシャル・フェアプレー）ペナルティを受け入れる可能性がある理由とは？ これによりプレミアリーグの最下位に転落する可能性がある
様々なFFP制裁が推測されている
その点を踏まえ、シティは最初の裁定を「受け入れる」だろうとの見方もある。なぜなら直ちに裁判所に差し戻すことができるからだ。マンチェスターにおける金銭管理上の不正疑惑に関する独立審問は2024年末に終了した。
その後12ヶ月以上が経過したが、進展は全く見られない。問題のケースは2009年から2018年にかけての規則違反疑惑に関するものだ。様々な制裁が推測されており、勝ち点剥奪から移籍禁止措置、巨額の罰金、さらにはプレミアリーグからの追放まで幅広い。
サッカー財務専門家のキアラン・マグワイア氏は最近『The Overlap』に対し、この長期化した問題の今後の展開について次のように語った。「プレミアリーグはマンチェスター・シティをリーグ1やリーグ2に降格させられない。それはEFL（イングランド・フットボールリーグ）の決定事項であり、EFLがマンチェスター・シティに対して立証した違反事項は存在しないからだ。したがって、減点処分が唯一の選択肢となる。
「前例を見ると、エバートンとノッティンガム・フォレストは3年間の違反行為に対し、それぞれ6ポイントと4ポイントの減点処分を受けた。マンチェスター・シティへの告発は9年間に及ぶため、その規模ははるかに大きい。
「具体的な点数については確証がないが、かなり大きな減点となる可能性が高い。フォレストやエバートンの事例にゼロを一つ足す必要があるだろう。つまり40点から60点の減点が、過去の決定と整合性を保つ上で論理的に妥当な範囲となる」
- Getty
マンチェスター・シティが60ポイント減点を容認する可能性
キース・ワイネス（エバートン、アストン・ヴィラ、アバディーンで役員職を歴任）は、シティが今季獲得した全勝ち点を剥奪されプレミアリーグ最下位に転落する可能性のある罰則を科される理由について、フットボール・インサイダーにこう語った。「現時点では皆推測しているだけだ。疑いの余地はない。 見ての通り、有罪判決が下った場合に想定されるペナルティの類だ。60ポイント減点は妥当だろう。
「そしてシティが有罪とされた場合、受け入れられる可能性もある。ただし当然ながら控訴は行われるだろう。したがって仮に60ポイント減点となっても、おそらくさらに減額されるはずだ」
マンチェスター・シティはプレミアリーグから降格する可能性があるのか？
シティの元財務アドバイザー、ステファン・ボーソンは以前、フットボール・インサイダー誌にこう語っている。「制裁の内容について議論せざるを得ない状況になった場合、より適切な見方は、3年前のプロセス開始当初から私が主張してきた通り、もし全てがマンチェスター・シティに不利に働けば、彼らはプレミアリーグに存在しなくなるだろうということだ。
「その理由は、ポイント剥奪によるプレミアリーグ残留不可能性か、プレミアリーグ規定に基づく追放処分、あるいはその他の手段によるものとなるだろう。
規則上、独立委員会はW条項（本件に関連する規則条項）に基づくクラブへの制裁において広い裁量権を有している。本件ではこの条項が適用されるため、委員会には多大な柔軟性が認められている。あらゆる種類の勧告を行うことが可能なのだ」
- Getty
グアルディオラ率いるチームが2025-26シーズンに4つのタイトル獲得を目指す
シティは今季29試合で60ポイントを獲得し、この成績でプレミアリーグ2位につけている。首位アーセナルとは7ポイント差だが、試合数は1試合少ない。
また、カラバオカップ決勝進出、FAカップ準々決勝進出、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント進出も果たしている。国内外で4つの主要タイトルを争う中、FFP（ファイナンシャル・フェアプレー）問題の影がエティハド・スタジアムに不快な懸念材料として立ち込め続けており、関係当局による決定的な措置が取られるまでこの状況は続くだろう。
