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マンチェスター・シティが115件の告発事案で有罪評決前にプレミアリーグと極秘の「和解交渉」か
舞台裏で頓挫した交渉
『ブルームバーグ』の報道によれば、マンチェスター・シティは財務面での和解成立を目指し、プレミアリーグと予備的な協議を行っていた。この秘密協議は最終的に、シティが自らの潔白という断固たる主張について妥協を拒んだため決裂した。
仮に合意に達していれば、クラブは多額の罰金を支払っていた可能性が高く、その結果、降格や過去のタイトル剥奪といった壊滅的なスポーツ面での処分を回避できていた可能性が高い。重要なのは、合意成立が法的に不正行為の認定を意味するものではなかったという点である。
しかし、告発の件数があまりに多いため、仮に財務的な解決に至っても、それは法廷闘争を完全に終わらせるのではなく、あくまで簡略化するにとどまっていたはずだ。また、そのような結末は、シティが支配的な時代を築く中でリーグ優勝をあと一歩で逃したアーセナル、リヴァプール、マンチェスター・ユナイテッドを含む、敵対関係にある国内ライバルたちから激しい反発を招いていた可能性もある。
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10億ポンド規模の欺瞞
独立委員会が明らかにした財務違反の規模は驚くべきものだ。委員会は、シティが2009年から2018年までの9シーズンにわたり、10億ポンド近い高度なスキームを運用していたと結論づけた。この仕組みは、一連の人為的な取り決めを通じて、プレミアリーグとUEFAの財務持続可能性規則の両方を組織的に回避するために設計されていた。
裁定の核心にあったのは、クラブ首脳陣が主導した偽装資金供給の仕組みだった。委員会は、アブダビに拠点を置く企業が、名目上のスポンサー契約額のごく一部しか支払っていなかったと認定した。未払い分は、シェイク・マンスールが所有する主要持株会社、アブダビ・ユナイテッド・グループがひそかに補填していた。
この手法を通じて、マンチェスター・シティは商業収入を8億3000万ポンド超も人為的に水増ししていた。また、肖像権収入を7400万ポンド近く過大計上していた一方で、スタッフの契約上の債務約1700万ポンドを隠していたことも認定された。
マンチェスター・シティ、控訴のさなかも潔白を主張
この評決の余波は爆発的なものとなっており、プレミアリーグのリチャード・マスターズ最高経営責任者はこの状況を「プレミアリーグ史上最も重大なもの」と位置づけた。非公開の場でも敵意は同様にはっきりと感じられている。シティのフェラン・ソリアーノ最高経営責任者はクラブ職員に対し、独立委員会はリーグ主導の「陰謀論」をそのまま受け入れただけだと伝えた。
厳しい認定結果が出たにもかかわらず、クラブは2026年10月1日に正式な控訴を申し立て、即座に反撃に出た。強気の公式声明で、シティはこの裁定を「安全ではない」とし、重大な欠陥があると切り捨てた。
「クラブの確固たる立場として、複数の根拠において、この見解には法律、原則、事実に関する重大で明白な誤りが含まれている」と公式声明は述べた。「クラブはプレミアリーグによる告発について無実であり、そのあらゆる立場を裏づける、反論の余地のない包括的な証拠群が存在する」
- AFP
迫る制裁と法廷闘争
有罪評決を下した独立委員会は現在、クラブへの処分を決定する任務を負っている。違反の規模が前例のないものであること、さらにこれまでの和解交渉が決裂したことを踏まえれば、シティは極めて重いスポーツ面での制裁という現実的な脅威に直面している。これには大幅な勝ち点剥奪、トップリーグからの追放、あるいは過去のタイトル剥奪が含まれる可能性がある。
ただし、シティが強硬に控訴することで、この厳しい法廷闘争が今後数カ月にわたって長引くことは確実だ。当面は、このくすぶり続ける不透明感がエンツォ・マレスカ監督のチームを不安定化させる恐れがあり、最終的で法的拘束力のある決着を待つ間、選手の引き留め、今後の移籍市場での動き、そしてクラブのより広範なスポーツプロジェクトに影響を及ぼす可能性がある。
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