『ブルームバーグ』の報道によれば、マンチェスター・シティは財務面での和解成立を目指し、プレミアリーグと予備的な協議を行っていた。この秘密協議は最終的に、シティが自らの潔白という断固たる主張について妥協を拒んだため決裂した。

仮に合意に達していれば、クラブは多額の罰金を支払っていた可能性が高く、その結果、降格や過去のタイトル剥奪といった壊滅的なスポーツ面での処分を回避できていた可能性が高い。重要なのは、合意成立が法的に不正行為の認定を意味するものではなかったという点である。

しかし、告発の件数があまりに多いため、仮に財務的な解決に至っても、それは法廷闘争を完全に終わらせるのではなく、あくまで簡略化するにとどまっていたはずだ。また、そのような結末は、シティが支配的な時代を築く中でリーグ優勝をあと一歩で逃したアーセナル、リヴァプール、マンチェスター・ユナイテッドを含む、敵対関係にある国内ライバルたちから激しい反発を招いていた可能性もある。



