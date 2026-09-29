『Stick to United』のポッドキャストで語ったルーニーは、次のように述べた。「正直に言えば、プレミアリーグのメダルをもう1つ受け取ることに居心地の悪さを感じるだろう。自分たちがそれに値するとは思わないからだ。あのシーズン、自分たちはリーグ優勝に十分なことをしたとは思わない。彼らの選手たちの立場で考えれば、プレミアリーグのタイトルを勝ち取るためにできることをすべてやっていて、彼らの中ではそれを成し遂げている。そして、もしそれが自分の身に起きたら、もし突然マンチェスター・ユナイテッドが同じ状況になり、自分のプレミアリーグのメダルが取り上げられることになれば、本当に打ちのめされるはずだ」