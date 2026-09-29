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マンチェスター・シティが115件の告発で有罪と認定されたことを受け、ウェイン・ルーニーはプレミアリーグのさかのぼって授与されるメダルを拒否
ルーニー、タイトル剥奪に反対
ルーニーは、最近の有罪評決を受けてマンチェスター・シティが過去のタイトルを剥奪されるのは適切ではないと考えている。マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであるルーニーは、劇的な2011-12シーズン最終日に、ロベルト・マンチーニ率いるチームに得失点差で及ばず2位に終わったメンバーの一人だった。クラブの財務をめぐる重大な事実が明らかになったにもかかわらず、ルーニーは会議室で優勝を受け継ぐことを望んでおらず、ピッチ上でその成功をつかみ取った人々に同情を示した。
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遡及的なメダル授与は拒否された
『Stick to United』のポッドキャストで語ったルーニーは、次のように述べた。「正直に言えば、プレミアリーグのメダルをもう1つ受け取ることに居心地の悪さを感じるだろう。自分たちがそれに値するとは思わないからだ。あのシーズン、自分たちはリーグ優勝に十分なことをしたとは思わない。彼らの選手たちの立場で考えれば、プレミアリーグのタイトルを勝ち取るためにできることをすべてやっていて、彼らの中ではそれを成し遂げている。そして、もしそれが自分の身に起きたら、もし突然マンチェスター・ユナイテッドが同じ状況になり、自分のプレミアリーグのメダルが取り上げられることになれば、本当に打ちのめされるはずだ」
見せかけの契約と偽装された資金提供
遡及的な措置を巡る議論は、プレミアリーグが、独立委員会が同クラブに対して2009-10シーズンから2017-18シーズンにかけての重大な財務違反の有罪認定を下したと確認したことを受けて起きている。有罪認定の詳細は衝撃的なものだ。委員会は、アブダビ・ユナイテッド・グループ・インベストメント＆デベロップメントLtd（ADUG）を通じて組織された資金偽装スキームにより、9億ポンド超が同クラブに流し込まれ、収益を人為的に水増しし、コストを圧縮したとされることを明らかにした。さらに、公式裁定では、現王者が4年にわたる調査を妨害し、リーグとUEFAの双方が定める支出制限を回避しようと組織的な取り組みを行っていたことが強調された。
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厳罰処分、そして迫る控訴
歴史を書き換えることには反対しつつも、ルーニーは今後に向けて厳しいスポーツ面での制裁を求めた。「彼らを降格可能な最下位リーグに落とし、さらに今後3、4シーズンについては、使える資金額に制限を設けるべきだ」と同氏は付け加えた。クラブはこれらの告発を強く否定し、この厳しい裁定に対する控訴の準備を進めている一方、正確な処分内容は近く開かれる別の非公開審理で決まることになる。この前例のない法廷闘争は、今後数カ月にわたってイングランドサッカー界を支配するとみられている。
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