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マンチェスター・シティが、記録的移籍金でMFの契約解除条項を行使へ。すでにレンタル移籍の計画も策定済み。
アイヒホルンへの市の独自融資戦略
マンチェスター・シティがヘルタ・ベルリンの16歳アイヒホルン争奪戦をリード。グアルディオラ監督も獲得を後押ししている。
シティは長期契約を結ぶ一方で、成長段階を踏まえた計画を用意している。
スカイ・スポーツによると、シティは今夏に契約解除条項を発動し、すぐにバイエル・レバークーゼンへのレンタル移籍を承認する方針だ。アイヒホルンはドイツ王者の下でブンデスリーガを経験し、将来的にイングランドへ移籍する予定だ。
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記録更新者が欧州のエリートたちを魅了
アイヒホルンは歴史的なブレークシーズンを過ごし、欧州サッカー界で注目の10代選手になった。日曜のグロイター・フュルト戦で得点を挙げた際、16歳287日だった彼は2.ブンデスリーガ最年少得点者となり、その潜在能力に欧州のスカウトが注目した。
ドイツU-17代表で、すでにヘルタ・ベルリンのトップチームで18試合2得点を記録している。現在、マンチェスター・シティが獲得競争で優位だが、バイエルン・ミュンヘン、ドルトムント、RBライプツィヒも獲得を狙っており、国内残留を望んでいる。
契約解除条項の詳細が明らかになった
ヘルタとの契約は2029年まであるが、ベルリンのクラブは彼の移籍を止められないかもしれない。今夏発動予定の契約解除条項があり、金額はパフォーマンスや状況により変動する。
金額は1,000～1,200万ユーロと報じられる。最終額はヘルタの所属リーグ（現2. ブンデスリーガ）、獲得クラブの所在地、欧州大会出場有無で決まり、マンチェスター・シティのような大クラブには手頃だ。
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レバークーゼンがブンデスリーガの首位争いをリードしている
レバークーゼンはこのMFの獲得へ本腰を入れていると報じられるが、シティの提案は双方にとって理想的な選択肢だ。シティと提携すれば、レバークーゼンは多額の移籍金を払わずとも、短期的に選手を確保できる。
アイヒホルンは今夏ベルリンを離れる見込みで、8月にプロデビューしたばかりの彼は新たな挑戦に備えている。グアルディオラ監督が提示した「ローンバック」プランが、現時点で最も魅力的なオファーだ。