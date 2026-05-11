マンチェスター・シティが、記録的移籍金でMFの契約解除条項を行使へ。すでにレンタル移籍の計画も策定済み。

マンチェスター・シティがヘルタ・ベルリンの16歳アイヒホルン争奪戦をリード。グアルディオラ監督も獲得を後押ししている。

シティは長期契約を結ぶ一方で、成長段階を踏まえた計画を用意している。

スカイ・スポーツによると、シティは今夏に契約解除条項を発動し、すぐにバイエル・レバークーゼンへのレンタル移籍を承認する方針だ。アイヒホルンはドイツ王者の下でブンデスリーガを経験し、将来的にイングランドへ移籍する予定だ。



