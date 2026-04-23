マンチェスター・シティが、マンチェスター・ユナイテッドを抑え、エリオット・アンダーソン獲得競争で優位に立っている。

シティの中盤は転換期にあり、アンダーソンへの関心が高まっている。ベルナルド・シルバは6月に契約満了で退団し、マテオ・コバチッチとニコ・ゴンサレスの去就も不透明だ。レアル・マドリードはロドリへの関心を維持しているが、シティは彼の新契約を望んでいる。

プレースタイル面では、アンダーソンはロドリを補完し、ローテーションも可能な資質を持つ。ロドリがプレッシャー下での配球に定評がある一方、アンダーソンは優れたタックラーであり、ボール運びにも長けている。昨季はリーグ最多270回のデュエル勝利を記録し、ロドリ（106回）の2倍以上だった。これは、グアルディオラ監督が中盤の要に求めるフィジカル資質をアンダーソンが備えている証拠だ。