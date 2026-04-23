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Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

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マンチェスター・シティが、マンチェスター・ユナイテッドを抑え、エリオット・アンダーソン獲得競争で優位に立っている。

移籍情報
エリオット・アンダーソン
マンチェスター・シティ
プレミアリーグ
マンチェスター・ユナイテッド

ペップ・グアルディオラ監督は中盤の再編を進めており、マンチェスター・シティがノッティンガム・フォレストのMFエリオット・アンダーソン獲得で主導権を握っている。プレミアリーグ首位のシティは、マンチェスター・ユナイテッドやアーセナルも興味を示す23歳のイングランド代表を今夏獲得する最有力候補とされる。

  • エティハド首脳陣は中盤の補強を検討している。

    スカイ・スポーツによると、マンチェスター・シティは今夏、ノッティンガム・フォレストのMFエリオット・アンダーソン（23歳）を獲得する最有力候補だ。マンチェスター・ユナイテッドやアーセナルも興味を示しているが、シティが優位と報じられている。

    しかし、このイングランド代表はエティハド・スタジアム行きが濃厚だ。アンダーソンは2024年7月、3500万ポンドでニューカッスルからフォレストへ移籍して以来、評価を大きく上げ、プレミア屈指の安定感を誇る。

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  • Elliot Anderson Nottingham Forest 2025-26Getty

    ペップ・グアルディオラ監督の下での中盤の進化

    シティの中盤は転換期にあり、アンダーソンへの関心が高まっている。ベルナルド・シルバは6月に契約満了で退団し、マテオ・コバチッチとニコ・ゴンサレスの去就も不透明だ。レアル・マドリードはロドリへの関心を維持しているが、シティは彼の新契約を望んでいる。

    プレースタイル面では、アンダーソンはロドリを補完し、ローテーションも可能な資質を持つ。ロドリがプレッシャー下での配球に定評がある一方、アンダーソンは優れたタックラーであり、ボール運びにも長けている。昨季はリーグ最多270回のデュエル勝利を記録し、ロドリ（106回）の2倍以上だった。これは、グアルディオラ監督が中盤の要に求めるフィジカル資質をアンダーソンが備えている証拠だ。

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    人材発掘の範囲を広げる

    スカイ・スポーツによると、アンダーソンが最優先ながら、シティは他のポジションも強化する。RBライプツィヒの10代ウインガー、ヤン・ディオマンデはリヴァプールやバイエルンも関心。さらに、今季31試合11得点をマークしたボーンマスのストライカー、エリ・ジュニア・クルピも監視対象だ。

    守備陣ではフェイエノールトの若手DFギヴァイロ・リードが右SB候補に挙げられている。

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    イングランドの有望選手と市場価値

    移籍時期は依然不透明で、ワールドカップの前か後に決まるか注目されている。アンダーソンは大会でイングランド代表の要となり、移籍金がさらに上がる可能性もある。

    アンダーソンは2029年6月までフォレストと契約しており、クラブは高額な移籍金を求める見込み。彼はアダム・ウォートン、サンドロ・トナリ、カルロス・バレバと並ぶ今夏移籍が噂されるトップクラスのセントラルMFだ。

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