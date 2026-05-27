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Tottenham Hotspur v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

マンチェスター・シティが、トッテナムからペドロ・ポロを呼び戻すため交渉中

マンチェスター・シティ
ペドロ・ポロ
移籍情報
トッテナム
プレミアリーグ

マンチェスター・シティが、トッテナム・ホットスパーのDFペドロ・ポロの再獲得へ接触を開始した。ペップ・グアルディオラ監督の退任後、エンツォ・マレスカ監督の下で新時代を迎えるシティは、右サイドバックの補強を急ぐ。一方、プレミアリーグの降格を辛うじて免れたトッテナムは、このスペイン代表を引き留めるために激しい争奪戦に臨むことになりそうだ。

  • シティがトッテナムのDFをターゲットに

    『AS』紙によると、マンチェスター・シティはポロの夏の移籍に向けて接触を開始した。同クラブはグアルディオラ監督の10年時代を終え、マレスカ新監督の下で大規模な体制転換を進めている。

    シティは直近2シーズンでプレミアリーグ制覇を逃したが、シーズン中にFAカップとカラバオカップで優勝し国内2冠を達成。一方、トッテナムは混乱のシーズンとなり、ロベルト・デ・ゼルビ監督率いるチームは最終節で辛うじて降格を回避した。

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  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    波乱のシーズンでポロが活躍

    混乱が続く北ロンドンのクラブで、ポロは数少ない希望だ。今季47試合3923分出場し、2ゴール6アシストをマークした。

    特にCLアトレティコ戦（4-2）では1ゴール1アシストを記録。2028年6月まで契約があるものの、残留交渉は難航必至だ。デ・ゼルビ監督はチーム再建に不可欠な存在と位置づけている。

  • ヴィアナが追撃の先頭に立つ

    マンチェスターのビッグクラブにとってポロは馴染み深い選手だ。かつて保有し、後にスポルティングCPへ売却した。ポルトガルで実績を積んだ右サイドバックの活躍は、現シティSDウーゴ・ヴィアナがリスボン時代から把握している。

    右サイドの課題が続くマンチェスター・シティは、有利な立場を確保するため迅速に動いた。しかし、トッテナムは彼に対し強気の移籍金を設定。今夏、ロンドンから引き抜くには5000万ポンドの支払いが必須だ。

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    これからどうなるのでしょうか？

    移籍市場が開幕し、マンチェスター・シティはワールドカップ前にポロ獲得を急ぐ。トッテナムは5000万ポンドで売却するか、長期契約の履行を求めるか決断が必要だ。マレスカ新監督がチーム再構築を進めるマンチェスターに対し、スパーズは主力選手残留へ死守する。今後数週間が正念場だ。