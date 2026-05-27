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マンチェスター・シティが、トッテナムからペドロ・ポロを呼び戻すため交渉中
シティがトッテナムのDFをターゲットに
『AS』紙によると、マンチェスター・シティはポロの夏の移籍に向けて接触を開始した。同クラブはグアルディオラ監督の10年時代を終え、マレスカ新監督の下で大規模な体制転換を進めている。
シティは直近2シーズンでプレミアリーグ制覇を逃したが、シーズン中にFAカップとカラバオカップで優勝し国内2冠を達成。一方、トッテナムは混乱のシーズンとなり、ロベルト・デ・ゼルビ監督率いるチームは最終節で辛うじて降格を回避した。
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波乱のシーズンでポロが活躍
混乱が続く北ロンドンのクラブで、ポロは数少ない希望だ。今季47試合3923分出場し、2ゴール6アシストをマークした。
特にCLアトレティコ戦（4-2）では1ゴール1アシストを記録。2028年6月まで契約があるものの、残留交渉は難航必至だ。デ・ゼルビ監督はチーム再建に不可欠な存在と位置づけている。
ヴィアナが追撃の先頭に立つ
マンチェスターのビッグクラブにとってポロは馴染み深い選手だ。かつて保有し、後にスポルティングCPへ売却した。ポルトガルで実績を積んだ右サイドバックの活躍は、現シティSDウーゴ・ヴィアナがリスボン時代から把握している。
右サイドの課題が続くマンチェスター・シティは、有利な立場を確保するため迅速に動いた。しかし、トッテナムは彼に対し強気の移籍金を設定。今夏、ロンドンから引き抜くには5000万ポンドの支払いが必須だ。
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これからどうなるのでしょうか？
移籍市場が開幕し、マンチェスター・シティはワールドカップ前にポロ獲得を急ぐ。トッテナムは5000万ポンドで売却するか、長期契約の履行を求めるか決断が必要だ。マレスカ新監督がチーム再構築を進めるマンチェスターに対し、スパーズは主力選手残留へ死守する。今後数週間が正念場だ。