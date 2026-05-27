マンチェスター・シティが、トッテナムからペドロ・ポロを呼び戻すため交渉中

『AS』紙によると、マンチェスター・シティはポロの夏の移籍に向けて接触を開始した。同クラブはグアルディオラ監督の10年時代を終え、マレスカ新監督の下で大規模な体制転換を進めている。

シティは直近2シーズンでプレミアリーグ制覇を逃したが、シーズン中にFAカップとカラバオカップで優勝し国内2冠を達成。一方、トッテナムは混乱のシーズンとなり、ロベルト・デ・ゼルビ監督率いるチームは最終節で辛うじて降格を回避した。