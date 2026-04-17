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マンチェスター・シティが首位決戦を前に圧力を強める中、ミケル・アルテタ監督はプレミアリーグでの失敗がアーセナルに「長期的な影響」をもたらすと警告した。
エティハドでの一戦は重大な意味を持つ
アーセナルは日曜、プレミアリーグ優勝を争う重要な試合でエティハド・スタジアムへ遠征する。アルテタ監督率いるチームは現在70ポイントで首位だが、負傷者が相次ぎ国内リーグ3連敗で調子を落としている。 勝てば首位との差は9に広がるが、負ければプレッシャーに強いペップ・グアルディオラ率いるチームに勢いが戻る。
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アルテタのレガシーが懸かっている
アーセナルの状況が急激に悪化し、アルテタ監督率いるチームが再び崩壊するとの懸念が高まっている。過去3シーズン連続2位で、今季も2位なら4年連続となる。成長はあっても、その場合アルテタ解任論は避けられない。
キャラガーは、今季の期待値は根本的に変わり、主要タイトルを取って初めてアルテタの戦術的進化が正当化されると強調する。
『テレグラフ』のコラムでキャラガーはこう説明した。「アルテタにとって、目標を達成できなかった場合の代償はより深刻だ。彼の指導方針の正当性は、今後2か月でプレミアリーグか欧州のタイトルを獲得できるかどうかにかかっている。勝てば在任期間の批判は無意味になるが、失敗すれば怨恨と非難の渦に包まれるだろう。」
彼はさらにこう付け加えた。「アーセナルファンには耳が痛いだろうが、過去3年の2位は成功だった。 2026年に2位なら失敗だ。今こそアーセナルの時代だが、タイトルへの最後のひと押しはいつも最も難しい。サッカー史には、優勝を逃し「来季こそ」と前向きに語ったチームが多い。だがその多くは、結局後退している」
長期的な損傷のリスク
元イングランド代表選手は、主要タイトルを取れないままもう1年過ごせば、監督とアーセナル・サポーターの間にできた信頼関係が傷つく恐れがあると指摘した。また、今の優位性を生かせなければ、将来の補強や戦術でコーチングスタッフは不利になるとも述べた。
キャラガーはさらに、エミレーツ・スタジアムに長期的な影響が及ぶ可能性を指摘した。「心理的に、今夏に立て直すのは難しい。信頼が失われれば、長期的な悪影響が増える。アーセナルが今季目標を達成できなくても、アルテタ監督は就任後最大のプレッシャーを受け、夏に戦術を見直すことになる。
勝者であれば、彼は意図的に、絶対的な権威でそれを実行できる。だが選手たちが再び傷をなめているなら、戦術やメンバーの変更は世間の要求に応えるため、弱みにつけ込まれた形で行われるだろう。」
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アーセナルにとって厳しい終盤戦
負傷離脱中のブカヨ・サカやマルティン・オデゴールを欠くアーセナルは、過密日程を乗り切らなければならない。 エティハドでの一戦後、彼らはアトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグ準決勝でメトロポリターノの難しいアウェー戦に臨む。アルテタ監督は国内リーグ4連敗とシーズン終盤の崩壊を避けるため、ベンチメンバーと精神力を試される。