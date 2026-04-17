マンチェスター・シティが首位決戦を前に圧力を強める中、ミケル・アルテタ監督はプレミアリーグでの失敗がアーセナルに「長期的な影響」をもたらすと警告した。

アーセナルの状況が急激に悪化し、アルテタ監督率いるチームが再び崩壊するとの懸念が高まっている。過去3シーズン連続2位で、今季も2位なら4年連続となる。成長はあっても、その場合アルテタ解任論は避けられない。

キャラガーは、今季の期待値は根本的に変わり、主要タイトルを取って初めてアルテタの戦術的進化が正当化されると強調する。

『テレグラフ』のコラムでキャラガーはこう説明した。「アルテタにとって、目標を達成できなかった場合の代償はより深刻だ。彼の指導方針の正当性は、今後2か月でプレミアリーグか欧州のタイトルを獲得できるかどうかにかかっている。勝てば在任期間の批判は無意味になるが、失敗すれば怨恨と非難の渦に包まれるだろう。」

彼はさらにこう付け加えた。「アーセナルファンには耳が痛いだろうが、過去3年の2位は成功だった。 2026年に2位なら失敗だ。今こそアーセナルの時代だが、タイトルへの最後のひと押しはいつも最も難しい。サッカー史には、優勝を逃し「来季こそ」と前向きに語ったチームが多い。だがその多くは、結局後退している」