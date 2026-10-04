この敗戦により、リーグ順位表で極めて異例の10位に沈むアーセナルには、さらに大きなプレッシャーがのしかかることになった。ボール支配で優位に立つ時間帯があり、16本のシュートも放ったが、守備の脆さと試合運びの拙さが最終的に響いた。

ロンドンのクラブは2度にわたってリードを守り切れず、最終ラインの大きな脆弱性を浮き彫りにした。試合終了のホイッスル後、レネー・スレガース監督がアウェーまで駆けつけたファンに拍手を送り、謝意を示す様子が見られた。一方で、敵地のサポーターはチームの悲惨なシーズン序盤にもかかわらず、励ますような拍手で応えた。