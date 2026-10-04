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マンチェスター・シティが苦しむアーセナルにスリリングな逆転勝利、WSL開幕連勝を継続
シティが逆転勝利を収める
マンチェスター・シティはアカデミー・スタジアムで、アーセナルに4-2で劇的な勝利を収めた。アウェーのアーセナルはリサ・バウムとアレッシア・ルッソのゴールで2度リードを奪ったが、シティは驚異的な粘りを見せて反撃。ローレン・ヘンプが前半終了間際にすぐさま1点を返すと、ホームのシティは最終的に後半に相手を圧倒した。この結果、シティはリーグ開幕から5試合連続勝利。一方のアーセナルは、すでに首位と勝ち点10差となっている。
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ヘンプとショーが逆転劇を完結させる
ルッソがハーフタイム直後にアーセナルのリードを取り戻した時点で、試合はアーセナルが主導権を握っているように見えた。しかし、マンチェスター・シティがすぐに試合をひっくり返した。途中出場のケルスティン・カスパレイが投入直後に違いを生み、63分に見事な同点ゴールを決めた。ヘンプはその後、GKの股間を抜く冷静なフィニッシュでシティにこの試合初めてのリードをもたらした。さらにカディジャ・ショーが勝利を決定づけた。リア・ウィリアムソンをダミーでかわし、反転しながらのシュートをネットに突き刺し、圧巻の後半のパフォーマンスを締めくくった。
攻撃的な姿勢を見せながらも苦戦するアーセナル
この敗戦により、リーグ順位表で極めて異例の10位に沈むアーセナルには、さらに大きなプレッシャーがのしかかることになった。ボール支配で優位に立つ時間帯があり、16本のシュートも放ったが、守備の脆さと試合運びの拙さが最終的に響いた。
ロンドンのクラブは2度にわたってリードを守り切れず、最終ラインの大きな脆弱性を浮き彫りにした。試合終了のホイッスル後、レネー・スレガース監督がアウェーまで駆けつけたファンに拍手を送り、謝意を示す様子が見られた。一方で、敵地のサポーターはチームの悲惨なシーズン序盤にもかかわらず、励ますような拍手で応えた。
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次に何が起こるのか？
代表ウィーク明けを受け、両チームは重要な一戦でWSLに戻る。アーセナルは10月17日土曜日、バーミンガム・シティと対戦し、つまずいている今季を立て直すために巻き返しを狙う。一方、マンチェスター・シティは10月18日日曜日、ブライトンをホームに迎え、国内での無敗の流れをさらに伸ばすことを目指す。
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