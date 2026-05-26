グアルディオラは10年間で20のタイトルを獲得し、最後のシーズンも国内カップ2冠で飾った。後任には「自分らしくあれ」と励ました。

グアルディオラはこう語った。「後任者が決まれば連絡し、『自分らしくいればクラブは無条件に支えてくれる』と伝える。ここは困難な時も最も守られる場所だ。自分らしく、自由にアイデアを貫き、努力すればうまくいく」