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マンチェスター・シティが正式発表を控える中、エンツォ・マレスカがペップ・グアルディオラの後任として「3年契約に合意」
市は迅速な後任決定を確保した
グアルディオラ監督の今夏退任が確定し、シティ首脳陣は新監督探しを断固として決着させた。ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、マレスカ氏はエティハドの指揮官として3年契約を結んだ。彼はかつてグアルディオラ監督のアシスタントを務め、レスター・シティとチェルシーでも指揮を執った経験を持つイタリア人監督で、後任の最有力候補とされていた。
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グアルディオラ監督は無条件の支援を約束した
グアルディオラは10年間で20のタイトルを獲得し、最後のシーズンも国内カップ2冠で飾った。後任には「自分らしくあれ」と励ました。
グアルディオラはこう語った。「後任者が決まれば連絡し、『自分らしくいればクラブは無条件に支えてくれる』と伝える。ここは困難な時も最も守られる場所だ。自分らしく、自由にアイデアを貫き、努力すればうまくいく」
チーム再建プロジェクトは継続中
マレスカは、長期的な組織改革が進む健全なチームを引き継ぐ。 グアルディオラ監督の最後の18か月間、クラブはレイアン・シェルキ、アブドゥコディル・フサノフ、マルク・ゲヒ、アントワーヌ・セメニョなど有望な若手を次々と獲得。2025-26シーズンに2位に終わったシティは今夏、王座奪還へ向け補強を強化する方針で、新監督がその中心となる。
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補強候補とプレシーズンの計画
マレスカ監督は、引き継いだチームの戦術課題を解決するため、忙しい夏の移籍市場を素早く乗り切らなければならない。ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンは、プレシーズン前に中盤を補強する有力候補としてすでに浮上している。当面の課題は、ポゼッション重視の哲学をチームに浸透させながら、外部からのプレッシャーに対応し、過酷な多戦線を戦うことだ。