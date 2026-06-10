シティが獲得を目指している一方、ユナイテッドは関心を後退させたと報じられている。今週初め、レッドデビルズはアンデルソンと強く結びつけられ、首脳陣はシティに先んじると確信していたという。しかし、移籍金の高騰で状況は一変。

移籍金が1億3000万ポンドに達する可能性もあるため、ユナイテッドはシティとの高額な入札合戦を回避する方針だ。複数ポジションの補強が必要であることから、クラブはアンダーソン獲得の資金を他へ回すほうが賢明と判断した。これにより、フォレストの要求額を満足できれば、シティにはほぼ道が開ける。