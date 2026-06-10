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マンチェスター・シティが提示した1億600万ポンドのエリオット・アンダーソン獲得オファーは拒否された。マンチェスター・ユナイテッドは争奪戦から撤退し、ノッティンガム・フォレストは英国史上最高額の移籍金を要求している。
フォレスト、英国最高移籍金での獲得に固執
『The Athletic』によると、フォレストはアンダーソンの去就について明確な姿勢を示し、シティからの2度目の巨額オファーを拒否した。エティハド・スタジアムからの最新のオファーは保証額だけで1億600万ポンドに上り、追加条件を含めれば総額はその額を大幅に上回る可能性があった。
提示額はいずれも破格だが、フォレストは英国移籍金記録を更新する金額でなければ売却を承認しない方針。現在の記録は昨夏リヴァプールがニューカッスルからアレクサンダー・イサクを獲得した際の1億2500万ポンドで、フォレストはこの額を超える保証金を要求している。
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市の取り組みは強い反発に直面している
シティは中盤強化の鍵としてアンダーソン獲得を目指しているが、交渉は難航している。クラブはシティ・グラウンド移籍後に評価が急上昇した同選手に対し、最新のオファーが市場価格に合致すると主張。しかしフォレスト首脳陣は、2024年にニューカッスルから3500万ポンドで獲得した同選手から最大限の利益を得たい考えだ。
シティは現在、1億2500万ポンド超の3度目オファーを提示するか検討中だ。資金力は十分だが、過熱する夏市場で代表選手を獲得するには、クラブの決意が試される額である。
ユナイテッドが争いから撤退した
シティが獲得を目指している一方、ユナイテッドは関心を後退させたと報じられている。今週初め、レッドデビルズはアンデルソンと強く結びつけられ、首脳陣はシティに先んじると確信していたという。しかし、移籍金の高騰で状況は一変。
移籍金が1億3000万ポンドに達する可能性もあるため、ユナイテッドはシティとの高額な入札合戦を回避する方針だ。複数ポジションの補強が必要であることから、クラブはアンダーソン獲得の資金を他へ回すほうが賢明と判断した。これにより、フォレストの要求額を満足できれば、シティにはほぼ道が開ける。
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「レッド・デビルズ」の新たな獲得候補
アンダーソン獲得が困難になったマンチェスター・ユナイテッドは、すでにアタランタのエデルソン獲得で合意に達し、さらに中盤補強を探っている。
現在、キャリントンではウェストハムのマテウス・フェルナンデス、ブライトンのカルロス・バレバ、ボーンマスのアレックス・スコットなどプレミアリーグの複数選手が候補に挙げられている。彼らはアンダーソンより移籍金が低く、予算を他の補強にも回せる。一方、フォレストのスター争奪戦ではシティが依然として有力視されている。