ロドリに今夏のレアル・マドリー移籍説が強く取り沙汰されるなか、シティの新指揮官エンツォ・マレスカ監督は、今回の手術に先立ってスペイン代表MFの去就を巡る騒動について次のように語っていた。「まず言わなければならないのは、ビッグプレーヤーの周囲には常に憶測があるということだ。だから私は心配していないし、それは普通のことでもある。彼らはワールドカップで優勝し、彼はその中でも最高の選手の一人だからだ。

「どの監督もロドリを欲しがると思う。なぜなら彼はトッププレーヤーだからだ。ただ、今は月曜日に手術を受け、その後は休暇が必要になる。休養し、回復し、そしてまたここに戻ってくる」

その後、シティは公式声明を発表し、この処置を認めた。声明は次の通り。「マンチェスター・シティは、ロドリが軽度の背中の手術を無事に受けたことを確認する。MFはしばらくの間、不快感を抱えていたが、この問題に対処するための処置を受け、これから短期間のリハビリを開始する」