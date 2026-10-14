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「マンチェスター・シティが処分を免れられることを願っている」PSGのルイス・エンリケ監督、チャンピオンズリーグでの対戦を前に財務面の違反容疑を巡る裁定について初めて言及し、シティを擁護
プレミアリーグに財政面の衝撃
マンチェスター・シティは、財務上の行為を巡る前例のない法的争いの渦中にある。独立委員会は先ごろ、同クラブがプレミアリーグの規則に114件違反したとの判断を下した。違反は2009年から2018年にかけて起きたとされる。
プレミアリーグはマンチェスター・シティに対し、実態を伴わないスポンサー契約を利用して収益を9億ポンド水増ししたと主張している。シティはこの疑惑を強く否定し、完全な潔白を訴える。同クラブは、問題となっているスポンサー契約はすべて正当なものであり、資金はオーナーのアブダビ・ユナイテッド・グループではなく、アブダビ政府が直接拠出したと主張。これを裏付ける「反論の余地のない証拠」があるとしている。
独立委員会が違反を認定したものの、それに伴う処分について最終的な結論が出るのは年末になる見通しだ。
- AFP
エンリケ、マンチェスター・シティの競技面での功績を擁護
PSGとマンチェスター・シティのチャンピオンズリーグでの対戦を前に、エンリケ監督はマンチェスターのクラブを支持した。現在はエンツォ・マレスカ監督がエティハドで指揮を執っているが、エンリケ監督は、かつてバルセロナでチームメイトだったマレスカ監督の前任者、ペップ・グアルディオラ監督が築いた土台を高く評価。クラブを取り巻く厳しい視線を認めつつも、ピッチ上で見せてきた圧倒的な強さを称えた。
「マンチェスター・シティを巡っては多くの騒ぎがある。ビッグクラブの周囲では、しばしば騒ぎが起きるものだ」とエンリケ監督は語った。「最終的にどのような決定が下されるか、待って見守るしかない」
「マンチェスター・シティにとって、すべてがうまくいくことを願っている。ここ数年、彼らがピッチ上で成し遂げてきたことは信じられないほど素晴らしいし、獲得したすべてのタイトルに、ピッチ上での実績によって間違いなく値していたと思う」
エンリケ監督は、クラブの競技面での成果が経営陣を巡る論争によって損なわれるべきではないとの考えを改めて示した。「ピッチ上で勝ち取ったタイトルは、ピッチ上で勝ち取ったものとして残る。彼らはそれに値したし、処分を免れられることを願っている」と付け加えた。
最終決定を待っている
サッカー界が一連の告発の影響を見極めるなか、最終的な決着は依然として待たれている。エンリケ監督は法的な詳細への踏み込んだ言及を避け、最終的な判断に目を向けた。
「今は当局がどのような決定を下すのか、あるいは裁判官が何を言うのかを待たなければならない」とPSGの指揮官は説明した。また、この件について個人的に交わす会話は厳に内密にすると明言。マンチェスター・シティの前監督との長年にわたる友情にも触れ、「とにかく待つ必要がある。ペップに伝えることは、個人的に伝える」と語った。
国内に目を向けると、続く一連の問題はクラブを取り巻く雰囲気に明らかに影響を及ぼしている。判決後初のプレミアリーグの試合で、マレスカ監督率いるチームは日曜日、リヴァプールに3-0で勝利した。しかし、選手たちは敵意に満ちた反応を受け、アンフィールドのピッチに姿を現すと、大きなブーイングとやじを浴びた。
- AFP
欧州の強豪同士の対決が待ち受ける
マレスカ率いる選手たちは、国内での騒動を脇に置き、欧州での大一番に備えなければならない。マンチェスター・シティは、エンリケ率いるパリ・サンジェルマンと注目のチャンピオンズリーグの一戦で対戦する。イングランドの強豪とフランスの王者による対決だ。
シティにとって目下の課題は、ピッチ外の騒がしさが続く中でも、試合に集中することだ。現王者を相手に好結果を収めれば、チームが今も一丸となってマレスカの下で主要タイトルの獲得を目指していると示す、力強い意思表示になるだろう。
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