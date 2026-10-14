マンチェスター・シティは、財務上の行為を巡る前例のない法的争いの渦中にある。独立委員会は先ごろ、同クラブがプレミアリーグの規則に114件違反したとの判断を下した。違反は2009年から2018年にかけて起きたとされる。

プレミアリーグはマンチェスター・シティに対し、実態を伴わないスポンサー契約を利用して収益を9億ポンド水増ししたと主張している。シティはこの疑惑を強く否定し、完全な潔白を訴える。同クラブは、問題となっているスポンサー契約はすべて正当なものであり、資金はオーナーのアブダビ・ユナイテッド・グループではなく、アブダビ政府が直接拠出したと主張。これを裏付ける「反論の余地のない証拠」があるとしている。

独立委員会が違反を認定したものの、それに伴う処分について最終的な結論が出るのは年末になる見通しだ。



