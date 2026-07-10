マンチェスター・シティが元アカデミー出身のスターを1000万ポンドで再獲得し、即レンタル移籍させた。

慣れ親しんだ環境に戻れたことをチャールズは誇りに思う。シティが若手育成に力を注ぐことを身をもって知っているからだ。このGKは、西ロンドンへの期限付き移籍が、競争の激しいレベルでキャリアを前進させる完璧な一歩だと確信している。

クラブメディアのインタビューでは「マンチェスター・シティに戻れたことは、私と家族にとって非常に特別で誇らしい瞬間です。 シティがどれほど特別なクラブかは身をもって知っており、将来が本当に楽しみです。シティは若手育成を重視しているので、QPRへのレンタル移籍が選手として成長する絶好の機会になると確信しています。今はチャンピオンシップで成功するために全力を尽くし、より優れたゴールキーパーとしてマンチェスターに戻りたいです。」