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マンチェスター・シティが元アカデミー出身のスターを1000万ポンドで再獲得し、即レンタル移籍させた。
シティ、チャールズの復帰決定
シティは、ウェンズデイに所属していた元アカデミー出身GKチャールズを、最大1,000万ポンドの移籍金で正式に再獲得した。 シティ下部出身で2021年にウェンズデイへ加入した20歳のGKは、2031年までエティハドに留まる契約を結んだ。だがシティは彼の成長を促すため、今季チャンピオンシップのQPRへ1年間の期限付き移籍を即座に承認した。
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ゴールキーパー、エティハドでの凱旋を心待ちにしている
慣れ親しんだ環境に戻れたことをチャールズは誇りに思う。シティが若手育成に力を注ぐことを身をもって知っているからだ。このGKは、西ロンドンへの期限付き移籍が、競争の激しいレベルでキャリアを前進させる完璧な一歩だと確信している。
クラブメディアのインタビューでは「マンチェスター・シティに戻れたことは、私と家族にとって非常に特別で誇らしい瞬間です。 シティがどれほど特別なクラブかは身をもって知っており、将来が本当に楽しみです。シティは若手育成を重視しているので、QPRへのレンタル移籍が選手として成長する絶好の機会になると確信しています。今はチャンピオンシップで成功するために全力を尽くし、より優れたゴールキーパーとしてマンチェスターに戻りたいです。」
チャンピオンシップでのレンタル移籍は育成に役立つ
移籍手続きを終えたチャールズは、すぐにジュリアン・ステファン監督率いるチームで正GKの座を狙う。昨季ウェンズデイで21試合に出場した彼は、若い時期にトップチームで定期的にプレーすることが重要だと強調した。
チャールズはQPR公式サイトでこう語った。「ここ数日は忙しかったが、ようやくチャンピオンシップでプレーするという目標が定まった。これは私がずっと望んでいたことで、今のキャリア段階にぴったりだ。若い選手にとって、試合に出る以上に大切なことはない。」
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チャールズにはチャンピオンシップの試練が待ち受けている
チャールズは現在、イングランド2部でシティの正ゴールキーパーとしての適性を示す重圧に直面している。昨季15位のQPRは再建中であり、北アイルランド代表として12試合に出場した彼にとって理想的な舞台だ。移籍市場は依然としてオープンであり、シーズン序盤の活躍が不可欠だ。
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