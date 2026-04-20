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マンチェスター・シティが優勝争いのライバルであるアーセナルに「非常に大きな」勝利を収めた後、ベルナルド・シルバが「野獣」エルリング・ハーランドを称賛した
ハーランドの圧倒的な身体能力が称賛を集めている
首位決戦はハーランドとアーセナルDFガブリエル・マガリャエスの激突に帰着した。ハーランドが65分、ブラジル人をかわし決勝弾。優勝争いをマンチェスターの「青」へ引き戻した。試合後、シルバはチームメイトの奮闘を称えた。 「エルリングは今日、すべてのボールに食らいつき、素晴らしいプレーをした」とシルバはスカイ・スポーツに語った。「2人の強力なセンターバックを相手に戦うのは簡単ではない。彼はまるで野獣のように戦った。」
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優勝争いに大きな変化が
この結果、ペップ・グアルディオラ率いるチームはアーセナルとの勝ち点差を3に縮め、なおかつ1試合消化試合が残っている。シルバは「非常に大きい。消化試合に勝てば勝ち点が並ぶ。2週間前までは考えられなかった」と語った。 勝ち点で並べる可能性があるのは嬉しい」とシルバは説明した。「シーズンは長い。細かいところで運が味方しなかった。不運なプレーもあったし、多くのチャンスを逃した。勝つべきだった試合も多かった。今日は物事がうまくいった。本当に嬉しい。」
市役所の職員間の相互尊重
ハーランドがゴールで注目を集めた一方、彼はキャプテンへの称賛を忘れなかった。小柄なシルバがヴィクトル・ギョケレスへ狙われたクロスをヘディングでクリアした場面に感銘を受け、「あのクリアはカテナッチョみたいだった」と笑った。
ハーランドは「あのクロスをヘディングでクリアしたとき、今日はカンナバーロみたいだと言ったよ」と笑って語り、「感傷的になるつもりはないけど、バーニー、君はいつも通り素晴らしかった」と締めくくった。
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ガブリエル戦の対処法
ハーランドにとって、この日の午後は楽ではなかった。ガブリエルは何度も身体的に衝突し、アンダーシャツを引き裂いた。さらに頭を突き出す場面もあり、レッドカードかどうか議論になった。ハーランドは「いつもこうだ。激しい競り合いが多い」と振り返った。 自分が勝ったかどうかは他人が判断すること。得点を奪ったから、その瞬間は僕が勝ったんだ。素晴らしいゴールで、勝敗を決定づけた。そして、僕たちは勝った。」