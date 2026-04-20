マンチェスター・シティが優勝争いのライバルであるアーセナルに「非常に大きな」勝利を収めた後、ベルナルド・シルバが「野獣」エルリング・ハーランドを称賛した

ハーランドがゴールで注目を集めた一方、彼はキャプテンへの称賛を忘れなかった。小柄なシルバがヴィクトル・ギョケレスへ狙われたクロスをヘディングでクリアした場面に感銘を受け、「あのクリアはカテナッチョみたいだった」と笑った。

ハーランドは「あのクロスをヘディングでクリアしたとき、今日はカンナバーロみたいだと言ったよ」と笑って語り、「感傷的になるつもりはないけど、バーニー、君はいつも通り素晴らしかった」と締めくくった。