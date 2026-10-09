別の場で取材に応じたハーランドは、遠征するサポーターに意識を向け、外部の雑音に左右されることなく、チームとファンが一体であり続けるよう呼びかけた。アンフィールドへ向かうファンに向けて、このストライカーは「みんな楽しい時間を過ごせると思う。僕たちは団結しなければならないし、お互いに支え合わなければならない。そして前向きでいなければならない」と語った。

試合を前に建設的な姿勢の重要性を強調し、このFWはさらに「人生で何が起きようとも、僕たちはいつだって笑顔でいなければならない。前向きであり続けて、先を見据え、試合に勝とうとしなければならないし、この状況を楽しんで勝利を目指さなければならない。僕たちは団結しなければならないし、お互いに愛を広げていかなければならない。だから、そうだね、団結して、この道のりを楽しみ、笑顔でいよう」と付け加えた。

一方、シティのエンツォ・マレスカ監督は、金曜日の記者会見でこの状況について言及し、クラブが控訴の準備を進める中で、首脳陣への全面的な信頼を示した。メディア対応の場でマレスカ監督は「なぜここにいる人が多いのか、その理由は理解している。私が言える唯一のことは、今まさに進行中のプロセスがあるということ、そしてこの時点で私はクラブを完全に信頼しているということだ」と話した。

このプロジェクトへの自身のコミットメントについて振り返り、指揮官はさらに「私がクラブを信頼しているのは、人を信頼しているからだ。それが私がこのクラブに加わった理由でもある。世界中のどのクラブよりも、ここにいたいと思っている。ここにいられて幸せだし、誇りに思っている」と続けた。



