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マンチェスター・シティが介入、プレミアリーグの115件の告発を巡るインタビューでアーリング・ハーランドに関する質問を遮る
放送局、財務上の告発を追及することを阻止される
マンチェスター・シティの財務規則違反をめぐる問題について、次戦のリヴァプール戦を前にハーランドへのインタビューをViaplayが行うことを禁じられたと報じられている。ノルウェー代表FWは、インターナショナルブレイク後の注目カードを展望するため、珍しいメディア出演が予定されていたが、ピッチ外の論争に関する質問は厳しく禁じられていた。
Viaplayのスポーツディレクター、クリスティアン・オマがノルウェーのメディアVGに語ったところによると、同局は判決について話し合う意向を事前にプレミアリーグのスタジオ側とエティハドのクラブ側の双方に伝えていたという。しかし、この要請は却下され、オマは週末の試合を前にこの件に関する質問を認めたプレミアリーグのクラブはなかったと述べた。
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ハーランドとマレスカ、法廷闘争のさなかに結束を呼びかける
別の場で取材に応じたハーランドは、遠征するサポーターに意識を向け、外部の雑音に左右されることなく、チームとファンが一体であり続けるよう呼びかけた。アンフィールドへ向かうファンに向けて、このストライカーは「みんな楽しい時間を過ごせると思う。僕たちは団結しなければならないし、お互いに支え合わなければならない。そして前向きでいなければならない」と語った。
試合を前に建設的な姿勢の重要性を強調し、このFWはさらに「人生で何が起きようとも、僕たちはいつだって笑顔でいなければならない。前向きであり続けて、先を見据え、試合に勝とうとしなければならないし、この状況を楽しんで勝利を目指さなければならない。僕たちは団結しなければならないし、お互いに愛を広げていかなければならない。だから、そうだね、団結して、この道のりを楽しみ、笑顔でいよう」と付け加えた。
一方、シティのエンツォ・マレスカ監督は、金曜日の記者会見でこの状況について言及し、クラブが控訴の準備を進める中で、首脳陣への全面的な信頼を示した。メディア対応の場でマレスカ監督は「なぜここにいる人が多いのか、その理由は理解している。私が言える唯一のことは、今まさに進行中のプロセスがあるということ、そしてこの時点で私はクラブを完全に信頼しているということだ」と話した。
このプロジェクトへの自身のコミットメントについて振り返り、指揮官はさらに「私がクラブを信頼しているのは、人を信頼しているからだ。それが私がこのクラブに加わった理由でもある。世界中のどのクラブよりも、ここにいたいと思っている。ここにいられて幸せだし、誇りに思っている」と続けた。
独立委員会の裁定と係争中の控訴
このメディア制限は、独立委員会がマンチェスター・シティにプレミアリーグの財務規則114件の違反があったと認定したことを受けたものだ。クラブはこの決定に対して控訴を起こしており、法的な結論は依然として出ていない。
進行中の法的手続きは、すでに激しいシティとリヴァプールのライバル関係にさらなる緊張を加えている。ピッチ外での厳しい注視が続く一方で、首脳陣と選手たちは控訴手続きに対する自信を公の場で示し続けている。
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アンフィールドで大一番が待つ
マンチェスター・シティは今、再びピッチ上に意識を向け、アンフィールドでのリヴァプールとの重要なプレミアリーグ戦に向けて準備を進めている。法的紛争をめぐってメディア規制が敷かれる中、チームは前向きな姿勢を保ち、敵地で勝ち点3の獲得を目指す。
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