マンチェスター・シティが争奪戦を制す！　中盤の逸材がマンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールを断り、新たな長期契約にサインへ

パーカーが残留を決断した大きな要因の一つは、新たに任命されたヘッドコーチ、エンツォ・マレスカの直接的な関与だった。イタリア人指揮官はトップチームの陣容に早くも自身の色を反映させており、その個人的な働きかけが決定打になった。報道によれば、パーカーはマレスカが自身の具体的なプレースタイルを幅広く把握していたことだけでなく、シティのトップチームに加わるまでの明確な道筋を示すために用意された個別のプレゼンテーションにも驚かされたという。

マレスカは、アジアで行われたトップチームのプレシーズンツアーでのパーカーのパフォーマンスに強い感銘を受けていた。この遠征で、そのMFは帯同メンバーの中で目立って最年少だった。ツアーから戻って以降も、パーカーは引き続きトップチームと定期的にトレーニングを重ねており、大きな飛躍を目前にした選手としての立場をさらに確かなものにしている。



