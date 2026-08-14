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マンチェスター・シティが争奪戦を制す！ 中盤の逸材がマンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールを断り、新たな長期契約にサインへ
シティがライバル勢との争奪戦を制し、10代の新星を獲得
『The Athletic』によると、マンチェスター・シティはMFの逸材パーカーとエティハド・スタジアムで新たな長期契約を結ぶことで合意し、ライバルクラブに明確なメッセージを送った。16歳の同選手は、クラブとの以前の契約条件が満了したこともあり、この夏の世界サッカー界で最も獲得が熱望されていた若手タレントの一人と広く見なされていた。
獲得レースは決して一騎打ちではなく、マンチェスター・ユナイテッドやリヴァプールを含む数多くの有力クラブが、このティーンエイジャーをエティハドから引き抜こうと躍起になっていた。それでも他クラブで新たなスタートを切るという魅力的な選択肢がありながら、パーカーはシティのコーチングスタッフの下で成長を続ける道を選んだ。まずは奨学契約にサインし、その後17歳の誕生日を迎えると自動的にフルプロ契約へ移行する。
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マレスカの個人的な働きかけが決め手となった
パーカーが残留を決断した大きな要因の一つは、新たに任命されたヘッドコーチ、エンツォ・マレスカの直接的な関与だった。イタリア人指揮官はトップチームの陣容に早くも自身の色を反映させており、その個人的な働きかけが決定打になった。報道によれば、パーカーはマレスカが自身の具体的なプレースタイルを幅広く把握していたことだけでなく、シティのトップチームに加わるまでの明確な道筋を示すために用意された個別のプレゼンテーションにも驚かされたという。
マレスカは、アジアで行われたトップチームのプレシーズンツアーでのパーカーのパフォーマンスに強い感銘を受けていた。この遠征で、そのMFは帯同メンバーの中で目立って最年少だった。ツアーから戻って以降も、パーカーは引き続きトップチームと定期的にトレーニングを重ねており、大きな飛躍を目前にした選手としての立場をさらに確かなものにしている。
注目すべきアカデミーのシーズン
パーカーは2024年にウェストハムからマンチェスター・シティへ加入して以降、階段を駆け上がるように急成長を遂げてきた。昨季はクラブの強力な育成組織において中心的な存在となり、U-18プレミアリーグ・ノースのタイトル防衛に貢献した。
数字の上でも、この若きMFは昨季の育成組織で最も高い生産性を示した選手の一人だった。21試合で6ゴール7アシストという見事な成績を残し、チャンスメーカーとしてもフィニッシャーとしても、その多才さを示している。
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トップチームへの道筋が確認された
将来が確保されたことで、2026-27シーズンはこの若きスターにとって節目の1年になると見られている。主戦場はアンダー21プレミアリーグのエリート・デベロップメント・スクワッドになる見込みだが、クラブ内では今季中にトップチームでシニアデビューを果たすとの期待が強い。
この契約延長は、シティが重要な戦力を確保している流れに続くものでもある。クラブは最近、フィル・フォーデンやヨシュコ・グヴァルディオルといったトップチームの主力とも新契約を結んでいる。パーカーを引き留めたことで、シティは次世代の才能が現在のトップチームに劣らず強力であり続けることを確かなものにした。
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