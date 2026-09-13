試合の様相は、フォーデンとブルーノ・フェルナンデスが絡んだ物議を醸す小競り合いをきっかけに一変した。マンチェスター・シティは守備を固める形を強いられたが、それでもライバルを寄せつけなかった。

試合の転機について、マレスカは次のように語った。「退場者が出てから、プランは完全に変わった。選手たちのスピリット、献身、結束は本当に素晴らしかった。正直に言って、あれはレッドカードだったと思う。［フィル・フォーデンに対して］。ただ、同じプレーでは［マンチェスター・ユナイテッドの］ブルーノ［・フェルナンデス］にも出るべきだった。うちだけではなくね」