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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

マンチェスター・シティがユナイテッドを下した後、エンツォ・マレスカがアーリング・ハーランドのゴールを擁護、ブルーノ・フェルナンデスに疑問を呈す

エンツォ・マレスカ
アーリング・ハーランド
マンチェスター・シティ
マンチェスター・ユナイテッド 対 マンチェスター・シティ
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ

エンツォ・マレスカ監督は、マンチェスター・シティが退場者を出して10人になりながらもマンチェスター・ユナイテッドとのダービーで劇的な勝利を収めた後、選手たちの信じがたいスピリットと努力を称賛した。指揮官はまた、物議を醸したレッドカードの場面にも言及し、オールド・トラッフォードで激しい議論を呼んだ長時間のVARチェックの末に認められた決勝点を擁護した。

  • フォーデン退場への反応

    マンチェスター・シティは、前半にフィル・フォーデンが退場となって苦しい戦いを強いられたが、チームは立て直して貴重な勝利をつかんだ。この勝利を受け、マレスカはタッチライン際で感情をあらわにして喜びを爆発させた。

    「10人での勝利、しかもダービーでのことだから感情が出た。10人で勝つのはいつだってうれしいが、ダービーは誰にとっても特別な試合だ。私はうれしかったし、普通のリアクションだったと思う」と、激しい一戦の後に『BBC Match of the Day』の取材に対してマレスカは説明した。

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  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    ブルーノ・フェルナンデスを巡る疑問

    試合の様相は、フォーデンとブルーノ・フェルナンデスが絡んだ物議を醸す小競り合いをきっかけに一変した。マンチェスター・シティは守備を固める形を強いられたが、それでもライバルを寄せつけなかった。

    試合の転機について、マレスカは次のように語った。「退場者が出てから、プランは完全に変わった。選手たちのスピリット、献身、結束は本当に素晴らしかった。正直に言って、あれはレッドカードだったと思う。［フィル・フォーデンに対して］。ただ、同じプレーでは［マンチェスター・ユナイテッドの］ブルーノ［・フェルナンデス］にも出るべきだった。うちだけではなくね」

  • ハーランドのゴールを巡る論争に言及

    マンチェスター・ユナイテッドのファンは、アーリング・ハーランドが得点した場面で、エンソ・フェルナンデスがオフサイドの位置からプレーに関与したと主張し、怒りをあらわにした。しかし、VARはゴールを認めた。

    マレスカはそうした疑問を一蹴し、次のように語った。「はっきりオンサイドだったと思うし、それでいい」 さらに、「背後のスペースもトランジションも相手に許さなかった。ファン、クラブ、監督、みんなにとって特別な試合だ。ただ、今は自分のことを考える時ではない。考えているのはチームのこと、そして信じられないような勝ち点3だ」と付け加えた。

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    次なる挑戦を見据えて

    マンチェスター・シティは勝ち点を12に伸ばし、100％の成績を維持したまま、プレミアリーグ首位アーセナルと勝ち点で並んでいる。マレスカ監督率いるチームは木曜日にカラバオカップ3回戦でノリッジ・シティをホームに迎え、その後、日曜日にサンダーランドとのリーグ戦に臨んでから、代表ウィークに入る。

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