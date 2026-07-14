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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

マンチェスター・シティがモロッコ代表のW杯スター、アユーブ・ブアディの獲得へ本格的に動き、リールも移籍に前向きだ。

移籍情報
アイユーブ・ブアディ
マンチェスター・シティ
プレミアリーグ
リーグ・アン
リール
ワールドカップ
モロッコ

マンチェスター・シティが、ワールドカップで注目されたリールMFアユーブ・ブアディの獲得に本腰を入れている。来季に向けて中盤強化を図るプレミアリーグの強豪は、このモロッコ代表の若手を早期にエティハド・スタジアムへ招き入れたい考えだ。

  • クラブがモロッコの若き天才選手を獲得へ

    『The Athletic』デビッド・オーンスタイン氏によると、マンチェスター・シティはW杯でモロッコ代表として活躍したリールMFブアディの獲得に本腰を入れている。18歳の才能には欧州の複数クラブが注目している。 リール首脳陣は、近い将来に希望額に合うオファーがあれば放出も辞さない構えだ。



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    リールが巨額の移籍金を要求

    報道によると、このフランスのクラブは、同選手がW杯後の休暇から戻るのを待って代理人と交渉し、残留含め全選択肢を検討する。リールは交渉に前向きだが、この若手には1億ユーロ（8500万ポンド）の移籍金を設定するとみられ、多くのクラブが撤退すると予想される。 ライバルクラブが再びレンタルでの獲得を望む一方、マンチェスター・シティは今夏、このMFを直接トップチームに組み込む意向だ。

  • 中盤の補強が最優先だ

    シティはベルナルド・シルバの退団を受け、中盤の刷新を急いでいる。すでにノッティンガム・フォレストからエリオット・アンダーソン獲得に1億1600万ポンドを投じた。ロドリの契約は2027年6月に満了となり、他の主力も去就が不透明だ。そのため、ブアディの獲得は長期的な投資と位置づけられている。

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  • Aston Villa FC v Lille OSC - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    決断の時が迫っている

    有力クラブからの関心が高まる中、ブアディはまもなく進路を決定すると見込まれる。アーセナルとマンチェスター・ユナイテッドは1年にわたり代理人と接触してきたが、現在はマンチェスター・シティが獲得競争でリードしている。この10代スターの最大の試練は、エティハド・スタジアムで即戦力として戦うか、リーグ・アンで成長を続けるかを決めることだ。