報道によると、このフランスのクラブは、同選手がW杯後の休暇から戻るのを待って代理人と交渉し、残留含め全選択肢を検討する。リールは交渉に前向きだが、この若手には1億ユーロ（8500万ポンド）の移籍金を設定するとみられ、多くのクラブが撤退すると予想される。 ライバルクラブが再びレンタルでの獲得を望む一方、マンチェスター・シティは今夏、このMFを直接トップチームに組み込む意向だ。