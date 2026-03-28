Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・シティがマンチェスター・ユナイテッドを粉砕し「強烈なメッセージ」を送る一方、ヴィヴィアン・ミエデマら率いるチームはWSL優勝に一歩近づいた
ダービー戦で圧倒的な強さを見せた
オランダのスター、ミエデマが前半に2得点を挙げ、ホームの観客を沈黙させ、シティを完全に優位に立たせた。アンドレ・イェグルツ監督はこの試合内容に当然ながら大喜びし、厳しい天候にもかかわらず、チームが「自信と強い信念」を持ってゲームプランを実行したと述べた。
- Getty Images Sport
イェグルツ、前半の「素晴らしい」プレーを称賛
「天候は味方してくれなかったね」と、ジェグルツ監督は風雨を避けて行われた試合後の記者会見の冒頭で冗談を飛ばした。しかし、ピッチ上のパフォーマンスは決して冗談などではなかった。シティの指揮官は、前半45分間について、自チームがこれまでに見せた中で「最高のプレーの一つ」だと評した。チームは試合のあらゆる局面を支配し、ユナイテッドはホームのファンの前で影を追うような状態に追い込まれた。
「間違いなく、楽しめたよ」とイェグルツは付け加えた。「監督にとってリラックスできる瞬間などないから、決して気楽なものではなかったが、試合をコントロールできていると感じた。選手たちは、様々な局面で解決策を見出すことを楽しんでいた。チャンスも作り出した。素晴らしい試合だった。観戦する側としても、その一員としても、最高だったよ」
この支配力は、9月から2月にかけて13連勝を記録したシティの今シーズンの特徴となっている。
優勝争いにおける意気込み
シティは、厚みのある戦力と欧州カップ戦の負担がないことを活かし、今シーズン国内最強のチームとしての地位を確立した。アレックス・グリーンウッドが守備陣を統率し、長谷川唯が中盤でゲームをコントロールする中、マンチェスターのライバル2チームの差はかつてないほど広がっているように見えた。イェグルツ監督は、この勝利のあり方がリーグの他のチームに明確なメッセージを送ったと考えている。
「私は選手たちを心から信頼している。どんな相手と対戦しようとも、この自信を持ってプレーすれば、多くのチームが我々に苦戦を強いられるだろう」と監督は説明した。「残り3試合で何が起こるかは分からないし、我々はパフォーマンスを維持しなければならないが、そのプレッシャーが過大になることはないだろう。なぜなら、我々はそれを公然と認めているからだ。選手たちはそのプレッシャーをうまく処理している。 試合に勝つこと自体は一つのことだが、我々が勝つような形――つまり、強いメッセージを発信するような形で勝つこと――は、もちろん自信をもたらすものだ」
- Getty Images Sport
終盤のプレッシャーへの対処
2023-24シーズンに得失点差で優勝を逃したシティは、過去の悔しさから学んだようだ。スポットライトの下で萎縮するどころか、そのプレッシャーがチームを奮い立たせている。イェグルツは、コーチ陣が冷静さを保つよう努めている一方で、選手たちの内なる確信こそが、追随するライバルたちとの差を生んでいると認めた。
「選手たちは自分たちのやっていることや、チームメイト一人ひとりの能力を強く信じている。だからこそ、試合では『必ず勝つ方法を見つけられる』という確信を持てるのです」とイェグルツは語った。「我々はコーチ陣として自分たちの力量について語ってきましたが、今や最高レベルに達した時、我々に匹敵するチームはほとんどないことを証明しました。チーム全体に多少のプレッシャーはかかっています。 そのことについては話し合ってきたし、それは自然なことだ。だが、我々は依然として自分たちの得意なプレーができる。そのプレッシャーに対処でき、かつ周囲に素晴らしい選手たちがいると感じられれば、対応は容易になる。我々は常にそうしてきた。もちろん、それに対処できるということは意味がある。それでもパフォーマンスを発揮できるということは、このチームについて何かを示しているのだ。」