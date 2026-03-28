「天候は味方してくれなかったね」と、ジェグルツ監督は風雨を避けて行われた試合後の記者会見の冒頭で冗談を飛ばした。しかし、ピッチ上のパフォーマンスは決して冗談などではなかった。シティの指揮官は、前半45分間について、自チームがこれまでに見せた中で「最高のプレーの一つ」だと評した。チームは試合のあらゆる局面を支配し、ユナイテッドはホームのファンの前で影を追うような状態に追い込まれた。

「間違いなく、楽しめたよ」とイェグルツは付け加えた。「監督にとってリラックスできる瞬間などないから、決して気楽なものではなかったが、試合をコントロールできていると感じた。選手たちは、様々な局面で解決策を見出すことを楽しんでいた。チャンスも作り出した。素晴らしい試合だった。観戦する側としても、その一員としても、最高だったよ」

この支配力は、9月から2月にかけて13連勝を記録したシティの今シーズンの特徴となっている。



