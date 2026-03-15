マンチェスター・シティがトッテナムから馴染みの選手を驚きの移籍で獲得しようと計画中――以前1100万ポンドで獲得したこの選手は、今回、その数倍の移籍金がかかる見込みだ

マンチェスター・シティは、トッテナム・ホットスパーのDFポロの獲得に向け、今夏の移籍市場での動きを準備している。『Football Insider』によると、プレミアリーグ王者である同クラブは、来季に向けて新たな右サイドバックの補強を急ピッチで進めているという。

シティは、昨夏にカイル・ウォーカーが退団して以来、その存在感を完全に埋め合わせる選手を見つけられていない。その結果、トッテナムが苦戦するシーズンにもかかわらず、リーグ屈指の活躍を見せたサイドバックとして定着したポロが、その穴を埋める最有力候補として浮上している。