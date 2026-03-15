AFP
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マンチェスター・シティがトッテナムから馴染みの選手を驚きの移籍で獲得しようと計画中――以前1100万ポンドで獲得したこの選手は、今回、その数倍の移籍金がかかる見込みだ
マンチェスター・シティが狙うのはお馴染みの顔
マンチェスター・シティは、トッテナム・ホットスパーのDFポロの獲得に向け、今夏の移籍市場での動きを準備している。『Football Insider』によると、プレミアリーグ王者である同クラブは、来季に向けて新たな右サイドバックの補強を急ピッチで進めているという。
シティは、昨夏にカイル・ウォーカーが退団して以来、その存在感を完全に埋め合わせる選手を見つけられていない。その結果、トッテナムが苦戦するシーズンにもかかわらず、リーグ屈指の活躍を見せたサイドバックとして定着したポロが、その穴を埋める最有力候補として浮上している。
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ポロの素晴らしい調子
このスペイン人選手は、今シーズン37試合に出場し、1ゴール5アシストを記録している。チームがリーグ下位で苦戦し、チャンピオンシップ降格の現実的な危機に直面している中でも、彼は北ロンドンのクラブにとって重要な攻撃の起点としての地位を維持している。
このディフェンダーの獲得は、マンチェスターへのセンセーショナルな復帰を意味する。シティは2019年にジローナから約1100万ポンドで彼を獲得したが、彼は公式戦に出場することはなく、レアル・バリャドリードやスポルティングCPへのレンタル移籍を経て、2022年にリスボンへ完全移籍した。
スパーズから選手の大移動が迫っている
ジャーナリストのピート・オローク氏は、ポッドキャスト『Transfer Insider』に出演し、この状況について解説した。「マンチェスター・シティは以前からポロに興味を持っていた」と彼は語った。「2019年にジローナから彼を獲得した経験があるため、このスペイン代表選手については熟知している。しかし、在籍期間中、彼はマンチェスター・シティで一度も試合に出場することはなかった。」
オローク氏はさらに、トッテナムが降格すれば、同選手の退団は避けられない可能性があると付け加えた。「ポロは加入以来、トッテナムでトップクラスの活躍を見せてきた。クラブとしては彼を手放したくないだろうが、今シーズン降格という不運に見舞われた場合、事態は彼らの手に負えなくなるかもしれない。それは現実的な可能性だ。」
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ベルグヴァルにも関心が集まっている
今夏、首都を去ると噂されている注目選手はポロだけではない。スウェーデンの新星ルーカス・ベルグヴァルにも大きな関心が集まっており、チェルシーは自チームの戦力強化を図るため、このミッドフィルダーの動向を注視していると報じられている。
ベルグヴァルは現在、怪我で戦線離脱中だが、2024年にユルゴーデンから加入して以来71試合に出場し、リーグ屈指の有望株としての地位を確立している。彼自身は積極的に移籍を望んでいるわけではないが、降格という財政的現実により、トッテナムは主力選手の投げ売りを余儀なくされる可能性が高い。
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