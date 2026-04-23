フェルナンデスは2032年までチェルシーと契約している。それでもマンチェスター・シティは移籍の可能性を探っている。ベンフィカから加入以来、彼はチェルシーの主力だ。だがシティのプロジェクトでタイトルを争う魅力が移籍の決め手になるかもしれない。

シティ内部では、彼の広いパスレンジと試合のテンポを操る能力が高く評価されている。チェルシーの成績は不安定でも、25歳の彼は欧州のトップコーチから依然として高い評価を受けている。