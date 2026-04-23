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マンチェスター・シティがチェルシーのMFエンツォ・フェルナンデス獲得を検討しているという衝撃的な移籍報道。
クラブはフェルナンデスを中盤の補強候補として注目している
『The Athletic』によると、マンチェスター・シティは夏の大幅なチーム再編に向け、チェルシーのMFフェルナンデス獲得に名乗りを上げた。アルゼンチン代表でW杯優勝経験のある彼は、中盤に統率力と躍動感をもたらす候補としてクラブ首脳陣のリストトップに挙げられている。
ロドリの負傷リスクやベルナルド・シルバの退団決定を受け、クラブ上層部はフェルナンデスを戦術にフィットすると判断している。
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チェルシー、英国史上最高額移籍選手の残留が危ぶまれる。
フェルナンデスは2032年までチェルシーと契約している。それでもマンチェスター・シティは移籍の可能性を探っている。ベンフィカから加入以来、彼はチェルシーの主力だ。だがシティのプロジェクトでタイトルを争う魅力が移籍の決め手になるかもしれない。
シティ内部では、彼の広いパスレンジと試合のテンポを操る能力が高く評価されている。チェルシーの成績は不安定でも、25歳の彼は欧州のトップコーチから依然として高い評価を受けている。
シティ、ロンドンのライバルたちの決意を試す構え
シティが巨費を投じてフェルナンデスの獲得に動くとの見方が強まっている。ポゼッション重視のシステムに合う選手を探してきたスカウト陣は、彼を理想的なテクニシャンと評価している。
チェルシーとしては、フェルナンデスを直接のライバルに奪われるのは痛手だ。だが、財政バランスと選手層のスリム化が急務で、適切なオファーがあれば交渉に応じる可能性もある。
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シティが正式オファーを検討、夏の移籍市場が迫る
両クラブの正式な接触はまだないが、シティは今シーズン終了まで選手を注視するとみられる。移籍の成否はチェルシーの最終順位と新監督の方針に左右される。
夏の移籍市場が近づくにつれ、この話はオフシーズンの注目ネタの一つになるだろう。シティがチェルシーの要である中盤の選手を獲得できるかはまだ不明だが、その関心はマンチェスターの巨人の野心を示している。