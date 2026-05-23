マンチェスター・シティがチェルシーのスター選手獲得へ。エンツォ・マレスカ監督の最優先ターゲットで、水面下の交渉が進む。

ウェスト・ロンドンでのフェルナンデスの将来を巡り、最近さまざまな憶測が飛び交っている。このMFは、チャンピオンズリーグ敗退時に不満を表明。さらに代表戦期間中、レアル・マドリードへの移籍の可能性を公言して2試合の出場停止処分を受け、クラブ首脳との関係は悪化した。

彼は以前からマレスカ前監督への敬意を表明し、シーズン途中の解任にも疑問を呈していた。フェルナンデスは「選手としてクラブの運営方針が理解できないことがある」と語った。 彼の退任は大きな痛手だった。彼は我々に明確なアイデンティティと指針を与えてくれた。サッカーでは良い結果も悪い結果もあるが、彼は練習でも試合でも常に明確な理念を持っていた。シーズン途中の退任はすべてを中途半端にし、我々にとって大きな損失だった」



