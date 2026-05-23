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マンチェスター・シティがチェルシーのスター選手獲得へ。エンツォ・マレスカ監督の最優先ターゲットで、水面下の交渉が進む。
マレスカ、アルゼンチンのエースとの再会を目指す
グアルディオラ退任後を見据えるシティは、フェルナンデスを最優先補強ターゲットに据えた。スカイ・ドイツによると、今夏3年契約で後任となるマレスカが交渉を主導。
在任18か月の間、ワールドカップ優勝経験を持つフェルナンデスと強い絆を築いた。彼はフェルナンデスが求める中盤の理想像に合致すると確信している。シティはすでに水面下で移籍の可能性を模索する初期協議を開始した。
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チェルシーでのフェルナンデスの高まる不満
ウェスト・ロンドンでのフェルナンデスの将来を巡り、最近さまざまな憶測が飛び交っている。このMFは、チャンピオンズリーグ敗退時に不満を表明。さらに代表戦期間中、レアル・マドリードへの移籍の可能性を公言して2試合の出場停止処分を受け、クラブ首脳との関係は悪化した。
彼は以前からマレスカ前監督への敬意を表明し、シーズン途中の解任にも疑問を呈していた。フェルナンデスは「選手としてクラブの運営方針が理解できないことがある」と語った。 彼の退任は大きな痛手だった。彼は我々に明確なアイデンティティと指針を与えてくれた。サッカーでは良い結果も悪い結果もあるが、彼は練習でも試合でも常に明確な理念を持っていた。シーズン途中の退任はすべてを中途半端にし、我々にとって大きな損失だった」
エティハドでの戦術転換
報道によると、シティはマレスカ新監督の下でチームを強化する目玉選手としてフェルナンデスを検討している。彼は中盤で試合のペースをコントロールする能力が高く、チームの新しい戦術にぴったり合うとされている。フェルナンデスは英国移籍史上最高額となる1億680万ポンドでチェルシーに加入したが、メンバーが頻繁に入れ替わるチームで安定したパフォーマンスを発揮できていない。
来季のチャンピオンズリーグ出場権を逃したチェルシーにとって、マンチェスターの常勝軍団に加わるのは魅力的な選択肢だ。チェルシーは日曜の最終節でサンダーランドとのアウェー戦に臨むが、7位以上にはなれないため、スター選手たちの去就は不透明だ。
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夏の候補リストの作成
フェルナンデスが目玉だが、シティのスカウトは多方面で活動。守備と中盤の強化へ、フォレストのアンダーソンやニューカッスルのリブラメントも候補だ。マレスカがチェルシーの事情に精通しており、スタンフォード・ブリッジの選手への関心も高まるかもしれない。
チェルシーは2023年にベンフィカへ支払った額に近い移籍金を要求するとされ、交渉は複雑になる見込みだ。それでもマレスカが希望する補強を推し進め、首脳陣は来季アーセナルからタイトルを取り戻すため、新監督を全面支援する構えだ。