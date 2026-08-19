Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・シティがタイジャニ・ラインデルスをアル・カディシアへ売却し、ミランに巨額の資金が転がり込む
大型のサウジ移籍が成立
『Football Italia』によると、レインデルスは移籍金6100万ユーロでマンチェスター・シティを正式に退団し、アル・カディシアに加入した。MFは中東で大型の5年契約を締結し、その期間の給与総額は1億ユーロを超える見込みだと報じられている。アル・カディシアはXで公開したプレゼンテーション動画を通じてこの契約を発表し、その中でレインデルスは誇らしげに「私はオランダのアーティストだ。私はカディシアの男だ」と述べた。同選手はクラブで公式戦50試合に出場し、短い在籍期間で国内カップ2冠を獲得して、イングランドを離れることになった。
- Getty Images Sport
ミラン、巧妙な条項を行使
マンチェスター・シティは1年前に5500万ユーロで獲得した選手から大きなリターンを確保した一方で、真の財政的勝者はミランである。イタリアのクラブは昨夏にラインデルスを売却した際、成績連動のアドオンとして最大1400万ユーロを盛り込んでいた。重要なのは、ミランが早期の移籍を見越し、巧妙な条項を加えていたことだ。この特別な合意により、マンチェスター・シティがラインデルスを最初の1年以内に売却した場合、チャンピオンズリーグ制覇やバロンドール受賞といった目標を達成したかどうかにかかわらず、1400万ユーロのパッケージ全額を支払わなければならなかった。
イタリア勢に巨額の利益
マンチェスター・シティはこの売却を早急に成立させることを望んでいたが、その焦りにより、追加の数百万ユーロを移籍金として支払う法的義務を負うことになった。この最終支払いによって、ミランがラインデルスの移籍で受け取った総額は7000万ユーロ近くに達した。イタリアの報道によると、ミランは2023年夏にAZアルクマールからラインデルスを獲得するため、当初は1300万ユーロを支払ったとされており、これによりクラブは現在、総額5600万ユーロという莫大な利益を生み出したことになる。
- Getty Images Sport
レインデルスの次は？
今後、ラインデルスはブレンダン・ロジャーズ監督の下で、新たなチームメートであるマテオ・レテギと合流することになる。アル・カーディシーヤはAFCチャンピオンズリーグ・エリート初出場に向けて準備を進めている。ラインデルスは早ければ金曜日にもデビューする可能性があり、その場合、チームはサウジ・プロリーグ第2節でアル・イテハドと対戦する。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。