あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

Goal.com
ライブ
Netherlands v Norway - International FriendlyGetty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

マンチェスター・シティがタイジャニ・ラインデルスをアル・カディシアへ売却し、ミランに巨額の資金が転がり込む

移籍情報
タイアニ・ラインデルス
ACミラン
マンチェスター・シティ
Al Qadsiah
セリエ A
プレミアリーグ

ティジャニ・レインデルスが、サウジ・プロリーグのアル・カーディシーヤへ高額条件で移籍した。マンチェスター・シティは多額の移籍金を回収する一方で、この取引には特別な条項が発動し、ACミランに巨額のボーナスを支払わなければならない。イタリアのクラブは、わずか1年前にプレミアリーグの強豪へ売却した選手から見事な資金的リターンを得たことを喜んでいる。

  • 大型のサウジ移籍が成立

    Football Italia』によると、レインデルスは移籍金6100万ユーロでマンチェスター・シティを正式に退団し、アル・カディシアに加入した。MFは中東で大型の5年契約を締結し、その期間の給与総額は1億ユーロを超える見込みだと報じられている。アル・カディシアはXで公開したプレゼンテーション動画を通じてこの契約を発表し、その中でレインデルスは誇らしげに「私はオランダのアーティストだ。私はカディシアの男だ」と述べた。同選手はクラブで公式戦50試合に出場し、短い在籍期間で国内カップ2冠を獲得して、イングランドを離れることになった。

    • 広告
  • AC Milan v Monza - Serie AGetty Images Sport

    ミラン、巧妙な条項を行使

    マンチェスター・シティは1年前に5500万ユーロで獲得した選手から大きなリターンを確保した一方で、真の財政的勝者はミランである。イタリアのクラブは昨夏にラインデルスを売却した際、成績連動のアドオンとして最大1400万ユーロを盛り込んでいた。重要なのは、ミランが早期の移籍を見越し、巧妙な条項を加えていたことだ。この特別な合意により、マンチェスター・シティがラインデルスを最初の1年以内に売却した場合、チャンピオンズリーグ制覇やバロンドール受賞といった目標を達成したかどうかにかかわらず、1400万ユーロのパッケージ全額を支払わなければならなかった。

  • イタリア勢に巨額の利益

    マンチェスター・シティはこの売却を早急に成立させることを望んでいたが、その焦りにより、追加の数百万ユーロを移籍金として支払う法的義務を負うことになった。この最終支払いによって、ミランがラインデルスの移籍で受け取った総額は7000万ユーロ近くに達した。イタリアの報道によると、ミランは2023年夏にAZアルクマールからラインデルスを獲得するため、当初は1300万ユーロを支払ったとされており、これによりクラブは現在、総額5600万ユーロという莫大な利益を生み出したことになる。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    レインデルスの次は？

    今後、ラインデルスはブレンダン・ロジャーズ監督の下で、新たなチームメートであるマテオ・レテギと合流することになる。アル・カーディシーヤはAFCチャンピオンズリーグ・エリート初出場に向けて準備を進めている。ラインデルスは早ければ金曜日にもデビューする可能性があり、その場合、チームはサウジ・プロリーグ第2節でアル・イテハドと対戦する。