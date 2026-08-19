マンチェスター・シティは1年前に5500万ユーロで獲得した選手から大きなリターンを確保した一方で、真の財政的勝者はミランである。イタリアのクラブは昨夏にラインデルスを売却した際、成績連動のアドオンとして最大1400万ユーロを盛り込んでいた。重要なのは、ミランが早期の移籍を見越し、巧妙な条項を加えていたことだ。この特別な合意により、マンチェスター・シティがラインデルスを最初の1年以内に売却した場合、チャンピオンズリーグ制覇やバロンドール受賞といった目標を達成したかどうかにかかわらず、1400万ユーロのパッケージ全額を支払わなければならなかった。