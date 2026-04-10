マンチェスター・シティは今度の移籍市場でヒュルマンド獲得へ動きを強めている。ポルトガル紙『A Bola』によると、シティはユヴェントスやマンチェスター・ユナイテッドに先んじるため、すでにポルトガルのクラブと非公式に接触している。

シティは今シーズン終了後、このデンマーク人MFの獲得を強く望んでいる。この動きが加速している背景には、スポルティング在籍時に同選手をよく知るスポーツディレクターのヴィアナの存在がある。ヴィアナは2023年、レッチェからヒュルマンドを1950万ユーロでリスボンに招いた立役者だ。同選手への深い理解に加え、両クラブ間の強固な関係も相まって、シティは移籍交渉を成立させる上で有利な立場にある。