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マンチェスター・シティがスポルティングCPの主将モーテン・ユルマンの獲得目前。ウーゴ・ヴィアナは中盤の星との再会を狙う。
シティ、スポルティング主将獲得へ動き加速
マンチェスター・シティは今度の移籍市場でヒュルマンド獲得へ動きを強めている。ポルトガル紙『A Bola』によると、シティはユヴェントスやマンチェスター・ユナイテッドに先んじるため、すでにポルトガルのクラブと非公式に接触している。
シティは今シーズン終了後、このデンマーク人MFの獲得を強く望んでいる。この動きが加速している背景には、スポルティング在籍時に同選手をよく知るスポーツディレクターのヴィアナの存在がある。ヴィアナは2023年、レッチェからヒュルマンドを1950万ユーロでリスボンに招いた立役者だ。同選手への深い理解に加え、両クラブ間の強固な関係も相まって、シティは移籍交渉を成立させる上で有利な立場にある。
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スポルティングは移籍金の減額交渉に応じる用意がある。
正式交渉は始まっていないが、マンチェスター・シティはスポルティングの要求額を把握している。スポルティングは8000万ユーロの違約金を下回る金額でも交渉可能で、フレデリコ・ヴァランダス会長らは4000万～5000万ユーロの移籍金を受け入れる意向と報じられている。
このデンマーク代表はリスボンで3シーズン過ごし、クラブの国内成功を支えながらリーグ屈指のMFに成長した。
グアルディオラのミッドフィールド構想に最適な選手像
同報道によると、シティがヒュルマンドに関心を示しているのは、ロドリの将来が不透明な中で中盤の長期的な体制を見直しているからだ。デンマーク代表のヒュルマンドは、ペップ・グアルディオラが守備的MFに求める技術と身体の両要件を満たしている。
シティのスカウトは今シーズン、26歳の彼を継続的に観察。戦術的知性、守備の規律、深い位置からのゲームコントロールが高く評価されている。スポルティングの戦術の要であり、連覇したチームのキャプテンとしてリーダーシップとボール保持時の冷静さも示した。これらの資質が、将来シティの中盤を支えると考えられている。
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スポルティングは緊急時対応策を策定している
スポルティングは2026-27シーズンに主将を失う可能性に備え、後継候補の選定を開始した。スカウト部門はヒュルマンのフィジカルと経験、転売価値を考慮し、同等の選手を探している。移籍金は主に中盤の補強に再投資される見込みだ。
移籍市場が近づくにつれ、今後数週間で交渉は加速する見込みだ。現時点では、来季の計画を進めるシティが、ヒュルマンド争奪戦の有力候補とされている。