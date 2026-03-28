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マンチェスター・シティがサンドロ・トナリとエリオット・アンダーソンの獲得に向け、総額1億9000万ポンドに上る大型移籍を計画。ペップ・グアルディオラ監督が中盤の再建を図る
マンチェスター・シティがプレミアリーグのスター選手2人を獲得を狙っている
マンチェスター・シティのスポーツディレクター、ウーゴ・ヴィアナは、クラブの中盤陣の劇的な刷新を主導している。TEAMtalkによると、今夏に選手の退団が見込まれる中、シティはチームを刷新する理想的な候補として、ニューカッスルのトナリとノッティンガム・フォレストのスター選手アンダーソンをリストアップしている。この2人の獲得にかかる総額は1億9000万ポンドに達すると見込まれている。アンダーソンについては以前から9000万ポンドでの獲得が噂されていたが、トナリへの関心はさらに高まっている。 このイタリア代表選手の評価額は1億ポンドとされており、この金額は事実上セリエAへの復帰を不可能にする一方で、シティが獲得に動く余地を残している。
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ロドリとベルナルド・シルバの退団が迫っている
こうした動きの背景にある切迫感は、主力選手たちの先行きが不透明であることに起因している。実際、ロドリはレアル・マドリードの獲得候補と見なされており、シルバも移籍する見込みだ。 実際、シティでの新契約交渉は一時中断されており、双方が状況を精査する中で、移籍の可能性に対してますます前向きな姿勢を見せている。その点について、ロドリ自身も今週、ベルナベウへの移籍には魅力を感じていると明言しており、かつてアトレティコ・マドリードに所属していたことは彼にとって何の問題にもならないとしている。
欧州王者15回のレアル・マドリードへの加入の可能性について問われると、ロドリはオンダ・セロの取材に対し、「契約はあと1年残っている。いずれ座って話し合わなければならない時が来るだろう」と語った。レアル・マドリードからの関心に具体的に問われると、彼はこう付け加えた。「世界最高のクラブからのオファーを断ることはできない。」
トナリのトレード戦略
ニューカッスルがチャンピオンズリーグ出場権を獲得できなかったことを受け、トナリがセント・ジェームズ・パークを去ることを認める「紳士協定」が結ばれたとの報道が、シティがトナリ獲得に成功する可能性を高めている。トナリへの関心に加え、シティはより広範な補強計画の一環として、ニューカッスルのチームメイトであるティノ・リブラメントにも引き続き強い関心を寄せている。
こうした野心的な動きを実現させるため、シティはニューカッスルに対し、複数の選手を提示する用意がある。報道によると、マグパイズが最も関心を示しているのは、イングランド代表GKのジェームズ・トラフォード、サイドバックのリコ・ルイスとイッサ・カボレ、そしてセンターバックのジュマ・バーである。シティが大幅な刷新を計画しており、ニューカッスルもトナリの去就を巡ってプレッシャーにさらされていることから、選手交換による取引が成立する可能性は極めて高い。
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次は何が待っているのでしょうか？
夏の移籍市場で本格的に補強に乗り出す前に、グアルディオラ率いるチームは今シーズンのタイトル獲得に向けて全力を尽くすことになる。現在、チームはプレミアリーグで2位につけており、首位のアーセナルに9ポイント差をつけられている。シティは次にFAカップ準々決勝でリヴァプールと対戦し、その後、プレミアリーグでチェルシー、そしてアーセナルと対戦する予定だ。