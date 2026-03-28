マンチェスター・シティがサンドロ・トナリとエリオット・アンダーソンの獲得に向け、総額1億9000万ポンドに上る大型移籍を計画。ペップ・グアルディオラ監督が中盤の再建を図る

ニューカッスルがチャンピオンズリーグ出場権を獲得できなかったことを受け、トナリがセント・ジェームズ・パークを去ることを認める「紳士協定」が結ばれたとの報道が、シティがトナリ獲得に成功する可能性を高めている。トナリへの関心に加え、シティはより広範な補強計画の一環として、ニューカッスルのチームメイトであるティノ・リブラメントにも引き続き強い関心を寄せている。

こうした野心的な動きを実現させるため、シティはニューカッスルに対し、複数の選手を提示する用意がある。報道によると、マグパイズが最も関心を示しているのは、イングランド代表GKのジェームズ・トラフォード、サイドバックのリコ・ルイスとイッサ・カボレ、そしてセンターバックのジュマ・バーである。シティが大幅な刷新を計画しており、ニューカッスルもトナリの去就を巡ってプレッシャーにさらされていることから、選手交換による取引が成立する可能性は極めて高い。