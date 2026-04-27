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マンチェスター・シティがエリ・ジュニア・クロウピの獲得を狙っている。ボーンマスは移籍金を提示済みで、ペップ・グアルディオラ監督もこの10代ストライカーを高く評価している。
グアルディオラがフランスの若き逸材に注目
マンチェスター・シティは夏の補強に向けすでに全速力で、最優先ターゲットとしてクルーピが浮上している。スカイ・スポーツのサシャ・タヴォリエリ記者によると、グアルディオラ監督はこの19歳ストライカーを高く評価。その技術と汎用性はエティハドのシステムに最適とみられる。クルーピの台頭は彗星の如しだ。 FCロリアンでの活躍後、バイタリティ・スタジアムへ移籍。世界屈指の過酷なリーグでも即座に存在感を示した。前線どこでもプレーできる適応力と、ボーンマスで示す高い決定力が、彼を欧州注目の若手へと押し上げた。
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ボーンマスが高額移籍金を要求
しかしボーンマスはクルピを急いで売却するつもりはない。売却を検討するだけでも移籍金は8000万ユーロ前後を求める。この高額評価額は、彼の長期的な可能性と現在のチームでの重要性を反映している。 マンチェスター・シティは、プレミアリーグ内での移籍には高額になることを理解している。それでも、他クラブが注目しているため、早めの決断が求められるだろう。
クルピが野心的な目標を掲げる
クルピはサッカー界の頂点を目指すことを公言している。今年初めのテレビ番組『テレフット』のインタビューでは、自身のエリート意識と長期目標を語り、高い志は空想ではなく具体的な目標だと語った。
「バロンドール受賞や世界最高クラブでのプレーは夢ではなく目標だ。実現できると分かっているから、そのために努力している」と語った。
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プレミアリーグのライバルクラブとの移籍争いが迫っている
シティが10代のクロウピを独占できるわけではない。マンチェスター・ユナイテッドなど複数の強豪が獲得に動き、最終ラインの強化を狙う。今夏、最も注目される移籍劇の一つになりそうだ。 チェルシーやリヴァプールも19歳の新星の去就に関心を寄せ、入札合戦の発生も予想される。