マンチェスター・シティがエリ・ジュニア・クロウピの獲得を狙っている。ボーンマスは移籍金を提示済みで、ペップ・グアルディオラ監督もこの10代ストライカーを高く評価している。

クルピはサッカー界の頂点を目指すことを公言している。今年初めのテレビ番組『テレフット』のインタビューでは、自身のエリート意識と長期目標を語り、高い志は空想ではなく具体的な目標だと語った。

「バロンドール受賞や世界最高クラブでのプレーは夢ではなく目標だ。実現できると分かっているから、そのために努力している」と語った。