チェルシーにとって、ククレッラを売却するのは奇妙な決断だ。2022年の加入当初は苦戦したが、彼は守備の要に成長した。それでも最高水準のパフォーマンスを示す彼は、ポジションの世界屈指の選手だ。 とはいえ、チェルシーは当初、ブライトンからこのスペイン人選手を6000万ポンド（8000万ドル）で獲得した際、明らかに高額な移籍金を支払っていた。また、報道によれば彼は裏で移籍の意向を示しており、クラブの運営方針に対しても公然と批判的だったことを踏まえると、クラブ側は彼が「手放せない存在」ではないと判断し、5200万ポンド（6900万ドル）もの金額を回収できれば満足するだろう。 7月に28歳になる選手を今後より高く売るのも難しかっただろう。彼の退団で経験値はさらに低下するが、クラブはジョレル・ハトや加入予定のバレンティン・バルコで補えると見込んでいるはずだ。評価：B-

レアル・マドリードについて：ジョゼ・モウリーニョ監督の意向は絶対のようで、クラブは移籍市場早期に衝撃的な補強を行った。昨夏にベンフィカからアルバロ・カレラスを呼び戻したばかりだが、新（旧）監督がターゲットと報じられたククレラにも巨額を投じた。 ここ数か月は調子を落としているだけに、即座に結果が求められる。まもなく28歳になるククレラが、キャリアの頂点であと何年活躍できるのかは不透明だ。 少なくとも、彼のエネルギーとアグレッシブさは「モウリーニョ流」に合う。左サイドバックはククレラ、カレラス、メンディ、ガルシアの4人がおり、誰かを放出すべきだ。評価：C

ククレラにとって、この移籍は最大の朗報だ。混乱するチェルシーを脱出し、全盛期に世界屈指のクラブへ加入できた。彼はスタンフォード・ブリッジでの「ブルーコ」運営に幻滅し、スペイン復帰を望んでいた。アトレティコ・マドリードの興味が報じられていたが、ベルナベウへ移るとは予想外だった。 レアルからのオファーに彼は即座に同意したはずだ。モウリーニョに抜擢された以上、カレラスと交代しながら先発の座を掴む可能性は高い。 ただし、移籍金が巨額なだけに即座に結果が求められる。出せなければ、バルセロナとのつながりもあるため、忍耐力のないベルナベウのサポーターから厳しい批判を受けるリスクがある。評価：A

クリシャン・デイヴィス



