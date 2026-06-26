移籍は、関係者が全員満足するケースもあれば、クラブや選手が交渉で別の選択をしていたらどうなっていたかと後悔するケースもあります。
そこでGOALは、選手が正式に発表される前に、各大型移籍で誰が最も得をしたのかを皆さんにお伝えします。夏の移籍市場期間中、私たちは成立したすべての移籍をその都度評価し、「大勝者」と「大敗者」を追跡します。
以下の評価一覧をチェックし、コメント欄であなたの意見を聞かせてください。
移籍は、関係者が全員満足するケースもあれば、クラブや選手が交渉で別の選択をしていたらどうなっていたかと後悔するケースもあります。
そこでGOALは、選手が正式に発表される前に、各大型移籍で誰が最も得をしたのかを皆さんにお伝えします。夏の移籍市場期間中、私たちは成立したすべての移籍をその都度評価し、「大勝者」と「大敗者」を追跡します。
以下の評価一覧をチェックし、コメント欄であなたの意見を聞かせてください。
ノッティンガム・フォレストにとっては複雑な心境だ。フォレストはアンダーソンの移籍を惜しむだろう。彼はチームが初めてヨーロッパリーグ予選を突破し、準決勝まで進んだ昨季、極めて重要な役割を果たした。アンダーソンはチームの要であり、あらゆるプレーが彼を経由していたため、穴を埋めるのは容易ではない。 とはいえ、少なくとも資金面での問題は生じない。移籍金が1億1600万ポンドであれ1億3000万ポンドであれ（フォレストは後者を主張）、2年前に3500万ポンドで獲得した選手としては破格だ。シティ・グラウンドではアンダーソンの不在が痛手となるが、経営陣の支配的な感情は満足感だろう。フォレストはシティから大儲けしたのだから。評価：A
マンチェスター・シティにとって：新たなロドリとなるか。ロドリの去就は不明だが、バロンドール受賞者が今夏スペインへ戻る可能性は高い。たとえ残留しても、30歳の彼に代わる後継者は必要だった。 ニコ・ゴンサレスやマテウス・ヌネスは「6番」としてほとんど説得力がない。一方、アンダーソンは適任だ。彼は実績のあるプレミアリーグの選手で、昨季はリーグ最多のボールタッチ数を記録し、1対1の勝率もトップだった。エンツォ・マレスカ監督の中盤にとって理想的な補強と言える。 とはいえ、これは「イングランド税」の典型例だ。アンダーソンは優れた23歳の選手で、将来性もある。だがフォレストでの数シーズンしか実績がなく、CL出場経験もない。 もし彼がイングランドではなくスコットランド代表を選んでいたら、シティが9桁の移籍金を払うことはなかっただろう。評価：C
アンダーソンにとって：今が最適なタイミングだ。彼はフォレストのレベルを超え、シティで潜在能力を発揮するチャンスを得る。 巨額の移籍金に伴うプレッシャーは大きい。エティハドで苦戦した若手イングランド人MFは彼だけではない。それでも23歳の彼は、同年齢だったカルヴィン・フィリップスより完成度が高い。しかもロドリが彼のポジションを阻む可能性は低い。 ペップ・グアルディオラ監督退任後のシティには不確定要素が多いが、アンダーソンにとっては欧州屈指のセントラルMFへ成長する絶好の機会だ。評価：A+
マーク・ドイル
リヴァプールにとって、コナテの去就は板挟みの状況だった。契約満了を避け、2024-25シーズンの絶頂期に新契約を結んでいれば、移籍金を得て別れることができた。 2024-25シーズンの優勝時に全盛期だった彼と新契約を結んでいれば、移籍金を得て放出できた。しかし彼は個人として低調なシーズンを過ごし、結局無償でチームを去った。 シーズン中の目立ったミスもあり、リヴァプールが週約25万ポンドという高額要求を受け入れるのは不自然だった。4月に合意間近と報じられたものの、数カ月に及ぶ交渉は結局、合意に至らなかった。 リヴァプールは代替としてジョヴァンニ・レオーニとジェレミー・ジャケを獲得済みだが、それでも関係者は多大な時間を費やした。評価：D
レアル・マドリードについて：長年のターゲットであるコナテには、移籍金ゼロで高年俸を提示する見込みだ。しかし、昨季の低調なパフォーマンスを考えると、これはリスクある決断である。昨年11月には関心を失っていたという報道もあり、その意味は大きい。 調子が良いときの彼は優れたセンターバックであり、27歳とまだ全盛期ではない。レアルは彼がスペインで本来の力を取り戻すと見込み、低コストでポジションの課題を解決しようとしている。 ダヴィド・アラバは今夏退団し、アントニオ・ルディガーは全盛期を過ぎ、エデル・ミリタオは怪我続き、ディーン・ホイセンはまだ若すぎる。とはいえ、コナテが即戦力とは言い難く、ファンやメディアの厳しい監視下にあるレアルでは、この移籍がすぐに失敗に終わる可能性も高い。評価：B
コナテ自身にとっては、夢の移籍と高年俸という望みが叶う。ただし、ホイセンと並んで先発の座を争うため、早期にチームにフィットする必要がある。ベルナベウではアンフィールドよりミスが許されない。 彼はトレント・アレクサンダー＝アーノルドに続きフリーでマドリードへ移籍したが、そのイングランド人選手がデビューシーズンに苦戦したことは警鐘となる。それでも、早期に自信とベストコンディションを取り戻せれば、ジョゼ・モウリーニョ率いる刷新されたレアル・マドリードで世界有数のクラブの要として地位を確立するチャンスがある。だが、それが実現する保証はない。 評価：A
クリシャン・デイヴィス
オサスナは昨夏500万ユーロで獲得した選手を売却し、大きな利益を得たように見える。しかし、パンプローナを本拠地とするクラブは、レアル・マドリードとの契約に盛り込まれた50％の転売条項で制約されていた。 4000万ユーロ（約3450万ポンド／4500万ドル）の移籍金条項のうち、2000万ユーロがマドリードに支払われる。それでも、オサスナのような規模のクラブにとって、1500万ユーロ（約1300万ポンド／1700万ドル）の利益は大きい。 今季12ゴールに絡み、スペイン代表としてW杯にも出場したムニョスの移籍は既定路線だった。移籍金条項があるため、クラブの交渉余地は限られていた。評価：B-
リヴァプールにとって：アンドニ・イラオラ体制初の補強であり、ニューカッスルとの移籍市場でのライバル関係をさらに加熱させた。ニューカッスルはバルセロナに移籍したアンソニー・ゴードンの長期的な後継者と見込んでいたが、リヴァプールは市場の好機を捉え、交渉最終段階でのオファー成立報道にもかかわらず獲得に成功した。 リヴァプールはこれを大きな成果と捉えており、高く評価される若手ウインガーを割安な移籍金で獲得できたことを喜んでいる。ムニョスは両サイドと中央でプレーでき、サラーの退団とエキティケの負傷で穴が開いた前線に質と厚みを加える。 直線的なスピードと守備の献身性を備えた22歳は、新監督イラオラの戦術にぴったりで、本人も移籍を強く希望していた。リオ・ングモハの成長を阻まないよう注意が必要だが、クラブは問題ないと見ている。 評価：A
ムニョスにとって：リヴァプールとニューカッスルのオファーが両方とも受理された後、最終判断は選手自身に委ねられた。アンフィールドを選んだ彼を責めるのは難しい。22歳ながらキャリア初期は転々とし、今回が3つ目のビッグクラブとなる。 バルセロナの「ラ・マシア」出身で、レアル・マドリードを経て1年前にオサスナへ加入した。今回は新天地に定着し、長期的に活躍したいはずだ。同胞のイラオラ監督が適応を後押しするだろう。 ただし、RBライプツィヒのヤン・ディオマンデ獲得も噂されるため、スタメン争いは厳しい。総合力をさらに高める必要があるが、その多才さから新攻撃陣で多くの出場機会を得られるはずだ。評価：A
クリシャン・デイヴィス
ブライトンは6年前に200万ポンドで獲得した選手を5200万ポンド（7000万ドル）で売却し、売却に長けたクラブとしての評価を高めた。 契約満了まで残り12か月だったため、クラブにとっては非常に価値のある取引だ。以前の推定市場価値7000万ポンド（9400万ドル）を下回るものの、クラブは今回の移籍金に満足しているはずだ。 移籍金は将来性のある後継者獲得に再投資される見込みで、ハンブルクでローン移籍中のトッテナム若手ルカ・ヴスコヴィッチが候補に挙がっている。センターバックはルイス・ダンク、オリヴィエ・ボスカグリ、ウェストハムから復帰予定のイゴール・ジュリオと層が厚く、不足はない。評価：A
トッテナム：新監督ロベルト・デ・ゼルビがブライトン時代から知るヴァン・ヘッケを強引に獲得。契約最終年の選手に7000万ポンドの評価額が付いたとされ、過大支払いの印象は拭えない。 実力的には4000万ポンド（5400万ドル）前後で収まるはずだが、ブライトンは交渉が厳しく、トッテナムは急ぐしかなかったのかもしれない。 プレミアリーグのライバルであるチェルシーとリヴァプールも興味を示しており、キャプテンのクリスティアン・ロメロは移籍が確実視されている。さらにセンターバックのミッキー・ファン・デ・ヴェンも退団の可能性がある。 それでも、トッテナムはプレミアリーグで実績のあるセンターバックを獲得できた。26歳の彼はまだ全盛期前で、パス能力が高く、チームに欠けていた闘志とリーダーシップを持つ。オランダ代表の彼は、フリーで加入したマルコス・セネシと新コンビを形成するだろう。評価：B-
選手本人にとっては理にかなった移籍だ。契約延長を拒否していた彼は、キャリアの折り返し地点でステップアップし、プレミアリーグでの地位を確立した。 チェルシーとリヴァプールは関心を示したものの、具体的な行動には移さなかった。そのため、彼は「ビッグ6」でレギュラーを狙える環境を求めてトッテナムを選んだ。欧州カップ戦に出場できない点はマイナスだが、以前デ・ゼルビの下で働いた経験がある彼は、戦術を理解しやすく、早期適応が期待できる。 2025-26シーズンの終盤に降格危機を回避した北ロンドンのクラブは、今後予想される過渡期を乗り越える上で、堅固な守備の基盤を得ることになる。評価：A
クリシャン・デイヴィス
マンチェスター・シティにとって、ベルナルドの移籍は伝説の終わりだ。彼はプレミアリーグ屈指の攻撃的MFとして、シティの長期にわたる成功を支えた。ペップ・グアルディオラにとって理想の選手であり、カタルーニャ出身の監督は引退試合で涙を流した。 グアルディオラは彼がシティでキャリアを終えることを望んでいたが、この退団は予想されていた。無償移籍はクラブにとって経済的にはマイナスだが、9年間の貢献を思えば当然の待遇だ。彼の技術、知性、人柄は大きな損失となる。評価：D
レアル・マドリードにとっては祝うべき理由が2つある。彼らは優れた選手をフリーで獲得し、宿敵バルセロナをかわした。数か月の憶測ではカンプ・ノウ移籍が濃厚だったが、ジョゼ・モウリーニョのベルナベウ就任が流れを変えた。 「ザ・スペシャル・ワン」は同胞の獲得を最優先し、契約はわずか36時間でまとまった。シルバの全盛期は過ぎたものの、昨季のプレミアリーグ優勝争いで大一番に強さを示した（エティハドでのアーセナル戦が好例）。 何よりも、彼は才能と粘り強さを兼備し、モウリーニョが求める理想を体現するロールモデルだ。だからこそ、レアルがバルサの獲得計画を阻んだのも当然だ。評価：B+
ベルナルド・シルバにとって：長年望んだスペイン移籍が実現した。過去3年以上の夏、彼はラ・リーガ強豪への移籍が噂されてきた。そのたびにグアルディオラ監督は残留を説得したが、今回は彼の意思が変わらなかった。 今回はベルナルドの決意が固く、ついにスペインの伝統的強豪でプレーする機会を得た。レアルは現在苦境にあるが、モウリーニョと共に再び頂点を目指す挑戦は、彼にとってやりがいのあるものになるだろう。 レアルのポジション争いは激しいが、シルバは衰えても頭脳と経験でカバーできる。 もう少し若く移籍していれば、と悔やむ声もあるが、30代後半までスペインで輝ける経験と資質を彼は備えている。ルカ・モドリッチのように、マドリードで存在感を示すだろう。評価：A+
マーク・ドイル
チェルシーにとって、ククレッラを売却するのは奇妙な決断だ。2022年の加入当初は苦戦したが、彼は守備の要に成長した。それでも最高水準のパフォーマンスを示す彼は、ポジションの世界屈指の選手だ。 とはいえ、チェルシーは当初、ブライトンからこのスペイン人選手を6000万ポンド（8000万ドル）で獲得した際、明らかに高額な移籍金を支払っていた。また、報道によれば彼は裏で移籍の意向を示しており、クラブの運営方針に対しても公然と批判的だったことを踏まえると、クラブ側は彼が「手放せない存在」ではないと判断し、5200万ポンド（6900万ドル）もの金額を回収できれば満足するだろう。 7月に28歳になる選手を今後より高く売るのも難しかっただろう。彼の退団で経験値はさらに低下するが、クラブはジョレル・ハトや加入予定のバレンティン・バルコで補えると見込んでいるはずだ。評価：B-
レアル・マドリードについて：ジョゼ・モウリーニョ監督の意向は絶対のようで、クラブは移籍市場早期に衝撃的な補強を行った。昨夏にベンフィカからアルバロ・カレラスを呼び戻したばかりだが、新（旧）監督がターゲットと報じられたククレラにも巨額を投じた。 ここ数か月は調子を落としているだけに、即座に結果が求められる。まもなく28歳になるククレラが、キャリアの頂点であと何年活躍できるのかは不透明だ。 少なくとも、彼のエネルギーとアグレッシブさは「モウリーニョ流」に合う。左サイドバックはククレラ、カレラス、メンディ、ガルシアの4人がおり、誰かを放出すべきだ。評価：C
ククレラにとって、この移籍は最大の朗報だ。混乱するチェルシーを脱出し、全盛期に世界屈指のクラブへ加入できた。彼はスタンフォード・ブリッジでの「ブルーコ」運営に幻滅し、スペイン復帰を望んでいた。アトレティコ・マドリードの興味が報じられていたが、ベルナベウへ移るとは予想外だった。 レアルからのオファーに彼は即座に同意したはずだ。モウリーニョに抜擢された以上、カレラスと交代しながら先発の座を掴む可能性は高い。 ただし、移籍金が巨額なだけに即座に結果が求められる。出せなければ、バルセロナとのつながりもあるため、忍耐力のないベルナベウのサポーターから厳しい批判を受けるリスクがある。評価：A
クリシャン・デイヴィス
リヴァプールにとって、ロバートソンの退団は感慨深い別れだ。2017年に800万ポンドでハル・シティから加入した彼は、クロップ体制の要としてクラブ史上屈指の左サイドバックに成長した。 32歳となり、年齢の影響は否めない。そのためリヴァプールは昨夏、後継としてミロス・ケルケズを獲得。冬にはコスタス・ツィミカスをローマから呼び戻せれば、ロバートソンを放出する予定だった。 しかし、ケルケズはまだアンフィールドに完全に馴染んでいない。一方、試練が続いた2025-26シーズンを通じて、ロバートソンの経験、粘り強さ、人柄がマージーサイドでいかに重要だったかが痛感された。ファンが心配するのは、ロバートソンとモハメド・サラーの退団が重なり、来シーズンのチームレベルがさらに下がるのではないかということだ。評価：D
トッテナムについて：やはり意外な移籍だ。1月に獲得を試みたが、その理由は不明瞭だった。左サイドバックは欠陥ポジションではなく、ベン・デイヴィスが負傷中でもデスティニー・ウドギーやジェド・スペンスがいた。さらにブラジルの若手ソウザも加入したばかりだった。 混乱するロッカールームの安定剤になるとの意見もあった。新監督デ・ゼルビが求める「100％の献身」をチームに浸透させる上で彼が存在感を示す可能性はあった。とはいえ、フリーで加入したとはいえ、トッテナムが本当にロバートソンが必要だったかは疑問が残る。評価：C
ロバートソンにとって：不可解な決断だ。1月にリヴァプールを去ろうとしたのは理解できる。控えに追いやられ、ワールドカップを控えてプレミアリーグで定期的にプレーしたかったからだ。スパーズはそれを提供しようとしていた。 結局、後半戦は予想以上に先発したため、北米へ移る今のコンディションは良好だ。ただ、リヴァプールが一度も延長契約を提示しなかったため、残留の可能性は最初からなかった。 ただし、ユヴェントスなど他の選択肢もあった。降格圏を辛うじて逃れたばかりのクラブを選んだのはやや不思議だ。それでも、デ・ゼルビ監督が今夏にチームを強化できるとすれば、1月時点より魅力的に映った可能性もある。 それでも、彼が北ロンドンで昨季のリヴァプールより多くの出場機会を得られるかは不透明だ。評価：C
マーク・ドイル
アタランタのビジネスモデルがまたしても成功を収めた。2022年にサレルニターナから2300万ユーロで獲得したエデルソンは、4年間活躍しヨーロッパリーグ制覇に貢献。マンチェスター・ユナイテッドへの売却で、インセンティブを含め移籍金がほぼ2倍になる見込みだ。 このブラジル人MFの穴を埋めるのは容易ではないが、これこそがアタランタのやり方だ。彼らは原石を発掘し、数シーズン後に最高額を提示したクラブへ売却する。 アトレティコ・マドリードも獲得を望んだが、アタランタは強気の姿勢を崩さず、契約残り1年の選手にユナイテッドは要求額を支払った。スカウトチームの腕がまたも光った。評価：A
ユナイテッドにとっては、補強失敗が多いクラブとしては珍しく妥当な獲得だ。 カゼミーロがオールド・トラッフォードを去ったため、ユナイテッドは新たな中盤の補強が必要だった。そこで、ボール奪取力があり、プレーもできるブラジル人選手を同等の戦力として獲得した。エデルソンの評価は過去1年でやや低下した――それが、カルロ・アンチェロッティ監督のワールドカップ代表メンバーに彼が選ばれず、カゼミーロが選ばれた理由だ。 ただ、昨夏ジャン・ピエロ・ガスペリーニが退任したことが影響している。2024年EL決勝でレバークーゼンを破った“要”だったからだ。 当時、リヴァプールやマンチェスター・シティも獲得に興味を示していた。あの頃のパフォーマンスを取り戻せれば、コビー・マイヌーと強力な中盤を形成できるだろう。全盛期のカゼミーロには及ばないものの、マヌエル・ウガルテよりは明らかに上だ。評価：B+
エデルソンにとって： 待ち望んだプレミアリーグ移籍だ。彼は常にイングランド挑戦を公言しており、守備力とキープ力を生かしペナルティエリアでも脅威になる。 ディエゴ・シメオネ率いるアトレティコ・マドリードへ行ったほうが良かったという声もある。だがマイケル・キャリックは優れた守備的MFであり、何よりオールド・トラッフォードに安定感を取り戻した。 エデルソンには「夢の劇場」でインパクトを残す要素が揃っており、それが実現すればブラジル代表復帰への大きな一歩となる。評価：A
マーク・ドイル
ニューカッスルは昨夏、アレクサンダー・イサクの残留に固執したが、結局リヴァプールへ放出した。移籍希望を申し出た時点で早々に放出していれば、チームは混乱せずに済んだ。 そこでクラブは、チームに溶け込めないフォワードを再び早期放出を決断し、巨額の移籍金を手にした。ゴードンは勤勉で多才なアタッカーだが、クラブや代表で6900万ポンドの価値を示したことは一度もない。ニューカッスルにとっての課題は、この資金を賢く投資することだ。イサクの売却益を無駄にした前例があり、今夏もトップ選手を獲得するのは容易ではない。 CL出場権をエサにできない現状では、12位という低迷とゴードンの流出が示すように、サウジアラビア資本の下でクラブの競争力は低下している。評価：B-
バルセロナにとって：不安な兆候だ。彼らはラ・リーガの厳しい財務規制により、長らく大型投資ができない状況だった。経営を立て直した直後の第一弾がゴードンに8000万ユーロの支出というのは、良い前兆とは言えない。 イングランド代表の彼は前線どこでもプレーでき、プレッシングも秀逸だ。フリック監督がゴーサインを出した理由も頷ける。 それでも、移籍金が過剰である事実は変わらない。ゴードンがW杯で好結果を残せば評価は変わるかもしれない。今季CLで10得点を挙げたとも指摘されるが、6点はカラバフとサン＝ジロワーズ戦で、半分はPKだった。 プレミアリーグ直近60試合で12得点という数字が、バルサが期待すべき本当のペースだ。ゴードンはウインガーとしてフリック監督の求めるプレスと多ポジション適応力を備え、年俸もラッシュフォードより低い。それでも、より割安な選択肢はあった。バルサが再び「金より分別」を忘れた証拠だ。評価：C+
ゴードンにとって：夢のような移籍だ。プレミアリーグでのパフォーマンスはここ2年安定していなかったが、かねてから狙っていたビッグクラブへ移籍できた。少年時代から応援する故郷のリヴァプールへの移籍話に心を奪われたと本人も明かし、当初はバイエルン・ミュンヘン加入が濃厚だった。 だがバイエルンは移籍金を高く感じ、交渉は不調に終わった。この点こそ、ゴードンが今抱える最大課題だ。もしジュリアン・アルバレスが加入すれば、彼の注目度は下がる。それでも8000万ユーロの移籍金を正当化せねばならず、大きなプレッシャーがかかる。バルサがそこまで払ったのは、控え選手のためではないからだ。 スター軍団でスタメンを勝ち取るのは容易ではない。デビューシーズンに28ゴール・アシストを記録しても、今やカンプ・ノウで余剰扱いされるラッシュフォードがその証拠だ。とはいえ、ゴードン本人はまだ夢心地だろう。アンソニー・エランガとプレーしていたのが、いまやラミン・ヤマルと並んでピッチに立てるのだから！ 評価：A
マーク・ドイル