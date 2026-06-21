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マンチェスター・シティがエリオット・アンダーソンとサンドロ・トナリの獲得を狙っている。移籍にはノッティンガム・フォレストとニューカッスルに合計2億ポンド以上を支払う見込みだ。
シティ、2億ポンドのMF2人を獲得へ
マンチェスター・シティは、ペップ・グアルディオラ監督の退任でチームが大きく変わったため、補強に本腰を入れている。英メディア『マンチェスター・イブニング・ニュース』によると、中盤の強化としてアンダーソンとトナリを最優先で狙っており、2人を補完し合う存在と捉えている。
両者を獲得すればクラブの強い意志を示すが、移籍金は2億ポンド超の見込みだ。昨夏はケヴィン・デ・ブライネとイルカイ・ギュンドアンが退団。ベルナルド・シルバもレアル・マドリードへ移籍し、ティジャニ・レインダースとニコ・ゴンサレスの去就も未定だ。シティは移行を円滑に進めるため、財政力をフルに活用する構えだ。
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フォレスト、英国記録の移籍金を狙う
アンダーソン獲得交渉は難航している。フォレストは強硬な姿勢を示し、シティが提示した1億600万ポンドの保証付きオファーも拒否された。英メディアは、フォレストが「トリッキー・ツリーズ」の異名通り、リヴァプールがイサクに支払った1億2500万ポンド超の英国最高移籍金を狙っていると伝える。
それでもエティハド・スタジアム内には、23歳との契約成立を確信する声が多い。シティ移籍後評価が急上昇したアンダーソンに対し、シティ幹部は3度目の提示か、時期を待つかを検討している。
トナリ争奪戦、トッテナムと激突
アンダーソン騒動が続く中、シティはトナリ獲得へ本腰を入れている。しかし、トッテナムが代理人と既に実りある交渉を進めており、競争は激しい。スパーズはデ・ゼルビ監督の下、トナリを今夏の中心補強としたいが、シティの参入で状況は複雑化している。 元ACミランの選手を獲得するには多額の移籍金が必要だが、契約最終年のロドリ退団に備えたいシティは躊躇しない。
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マレスカを待ち続ける日々が続く
選手補強とは別に、シティファンはエンツォ・マレスカ新監督就任の公式発表を待っている。マンチェスター・イブニング・ニュースによると、シティとチェルシーの交渉が思わぬ長期化し、正式な引継ぎが遅れているという。とはいえ、交渉が白紙になる兆しはない。
クラブは1～2週間以内の正式発表を楽観視している。首脳陣は、ファーガソン引退後にユナイテッドが経験したような急激な成績低下を避け、来季プレミアリーグタイトルをアーセナルから奪還するため、マレスカが最適任者と確信している。