マンチェスター・シティは、ペップ・グアルディオラ監督の退任でチームが大きく変わったため、補強に本腰を入れている。英メディア『マンチェスター・イブニング・ニュース』によると、中盤の強化としてアンダーソンとトナリを最優先で狙っており、2人を補完し合う存在と捉えている。

両者を獲得すればクラブの強い意志を示すが、移籍金は2億ポンド超の見込みだ。昨夏はケヴィン・デ・ブライネとイルカイ・ギュンドアンが退団。ベルナルド・シルバもレアル・マドリードへ移籍し、ティジャニ・レインダースとニコ・ゴンサレスの去就も未定だ。シティは移行を円滑に進めるため、財政力をフルに活用する構えだ。