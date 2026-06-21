マンチェスター・シティがエリオット・アンダーソンとサンドロ・トナリの獲得を狙っている。ブルーズはノッティンガム・フォレストとニューカッスルから選手を得るため、2億ポンド以上を投じる構えだ。

マンチェスター・シティは、ペップ・グアルディオラ監督の退任でチームが大きく変わったため、補強に本腰を入れている。英メディア『マンチェスター・イブニング・ニュース』によると、シティは中盤強化のためアンダーソンとトナリを最優先ターゲットとし、2人を補完し合う存在と位置づけている。

両者を獲得すればクラブの強い意志を示すが、移籍金は2億ポンド超の見込みで、負担は軽くない。昨夏にはケヴィン・デ・ブライネとイルカイ・ギュンドアンが退団。ベルナルド・シルバもレアル・マドリードへの移籍が正式決定し、ティジャニ・レインダースとニコ・ゴンサレスの去就も不透明だ。シティは移行を円滑に進めるため、財政力をフルに活用する構えだ。