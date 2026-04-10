マンチェスター・シティがアーセナルとのプレミアリーグ優勝争いの佳境を迎える中、ペップ・グアルディオラ監督が「下した最高の決断」を明かした。

シーズン終盤を迎え、6月に契約満了で退団するベルナルド・シルバは、クラブで最後の数試合に臨む見込みだ。ペップ・ラインダースアシスタントコーチは先週退団を漏らしたが、グアルディオラ監督は金曜日、「本人からまだ聞いていない」と語った。

グアルディオラは会見で「ベルナルドには怒っている。1ヶ月前、『決断したらまず俺に言え』と言ったのに何も言ってこない。公表すべきは本人だ。冗談で『俺に価値があるなら言え』と言ったが、言わなかった。だから状況が分からない」と語った。

それでもグアルディオラは、自身が監督として最も長く指導するシルバがクラブに大きく貢献したと認め、シーズン序盤に彼を主将に任命した判断は正しかったと語った。

「今季私が下した最高の決断だった。どの選手も大切だが、キャプテンはシンプルだ。チームを最優先する政治家のように、国を最優先と言いながらそうならない場合もあるが、ベルナルドは本当にチームを最優先する。 私が任命したキャプテンの多くは、チームが何を必要としているかを常に考えなければならなかったが、全員ができたわけではない。調子がいい時にチームを優先するのは簡単だ。真に重要なのは、個人的に不利な状況でもクラブと組織を最優先できるかどうかだ。それを成し遂げられた者は多くない」