マンチェスター・シティがアーセナルが狙うジェレミー・モンガの獲得に介入。エンツォ・マレスカはレスターの若手との再会を望んでいる。

レスターはこれまでアカデミー出身の有望選手をチームに留めておく点で優れた実績を誇ってきたが、近年は状況が一変。タイリース・ヌビシーやトレイ・ニョニといった若手選手がマンチェスター・シティやリヴァプールへ移籍している。

モンガを失えば打撃は甚大だ。2年連続降格からの再建を目指すレスターにとって、獲得競争に勝ったクラブとの移籍金交渉は極めて重要となる。