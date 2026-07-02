Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・シティがアーセナルが狙うジェレミー・モンガの獲得に介入。エンツォ・マレスカはレスターの若手との再会を望んでいる。
シティがモンガの獲得競争に参入
マンチェスター・シティがレスター・シティの若手モンガ争奪戦に参入。アーセナルは交渉で先行するも、シティが16歳の天才をさらう可能性が出てきた。
- Getty Images Sport
このレースにおけるマレスカの要因
シティの急な動きの背景には、マレスカ監督の影響がある。2023-24シーズンにレスター・シティでモンガと共働した経験から、彼は再契約を強く推進。この好機を捉え、マレスカ監督とシティ首脳陣は、この高評価ウインガーにとってアーセナルに代わる有力な選択肢となった。
レスターでの記録的な活躍
モンガは2025年4月、15歳271日でニューカッスル戦にデビューし、プレミアリーグ史上3番目に若い選手となった。その後7試合に途中出場したが、そのシーズンにレスターは降格した。
その数か月後、モンガは16歳37日でチャンピオンシップ最年少得点記録を更新。2025年8月、プレストン・ノース・エンド戦（1-2敗戦）で得点を挙げ、2019年に16歳63日で記録を作ったジュード・ベリンガムを抜き去った。
- Getty
次は何が起こるのでしょうか？
レスターはこれまでアカデミー出身の有望選手をチームに留めておく点で優れた実績を誇ってきたが、近年は状況が一変。タイリース・ヌビシーやトレイ・ニョニといった若手選手がマンチェスター・シティやリヴァプールへ移籍している。
モンガを失えば打撃は甚大だ。2年連続降格からの再建を目指すレスターにとって、獲得競争に勝ったクラブとの移籍金交渉は極めて重要となる。