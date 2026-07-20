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マンチェスターは赤く染まるのか？ペップ・グアルディオラ監督の退任で「大きな変化」が予測される。マンチェスター・ユナイテッドは隣人シティを追撃する。
マンチェスター・ユナイテッドが最後にプレミアリーグで優勝したのは2013年である。
マンチェスター・ユナイテッドが最後に国内制覇を遂げたのは2013年。伝説の監督サー・アレックス・ファーガソンがトップリーグ13度目の優勝で引退した。それ以来、「騒がしい隣人」マンチェスター・シティが台頭し、マンチェスターの主導権を握っている。
グアルディオラは10年間で20冠を達成し、2022-23シーズンは歴史的トレブルで1999年のユナイテッドを再現した。
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グアルディオラ監督の退任後、シティは新たな時代を切り開く
マンチェスター・ユナイテッドは長い間シティの影に隠れてきたが、今こそ再び脚光を浴びる時だ。キャリック監督はチャンピオンズリーグ復帰を果たし、補強も進めて来季の多戦線対応へ準備万端だ。
一方、シティはエンツォ・マレスカ体制で新時代へ。イーストランズにはFFP制裁の不安がくすぶり、先行きは不透明だ。ユナイテッドは、スカイブルーのライバルが示すわずかな隙にも即座に飛びつく準備が必要だ。
マンチェスターは再び「赤」に染まるのだろうか？
グアルディオラ監督の退任後、近い将来にチーム再編の可能性を問われた元レッドデビルズのDFパリスター氏は、NetBet Sportの取材でGOALにこう語った。「以前から言っているが、ペップが去ればマンチェスターは大きく変わる。彼はここ数年、最高の監督であることを証明してきた。 ファーギーが去ったときのユナイテッドのように、『魔法』が失われるだろう。
エリオット・アンダーソンなど有望な選手は獲得したが、今シーズンは注目だ。 今のところ、ユナイテッドがタイトル争いに必要な“違いを作る選手”と結びついていないのが気になる。
マイケル（・エドワーズ）が欲しい選手を取れることを願っている。グアルディオラが去れば、シティとの差は縮まり、今年は混戦になるだろう。」
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夏の移籍市場でのレッド・デビルズの補強
マンチェスター・ユナイテッドは、今夏巨額移籍が話題となった複数の選手と強く関連付けられていた。 イングランド代表MFアンダーソンにはマンチェスター・シティへクラブ史上最高額1億1600万ポンド（約1億5600万ドル）で移籍する前に、サンドロ・トナリとマテウス・フェルナンデスにはそれぞれ1億ポンド（約1億3500万ドル）と8500万ポンド（約1億1400万ドル）でトッテナムへ移籍する前に、ユナイテッドが関心を示していた。
入札合戦には加わらず、冷静に補強を進めた。チェルシーからアンドレイ・サントス、アストン・ヴィラからユーリ・ティエレマンスと、プレミアリーグで実績のあるMFを低コストで獲得した。
守備から攻撃まで補強が求められており、さらなる移籍が期待される。9月1日の移籍期限までには、まだ動きがありそうだ。また、ユナイテッドは前シーズンFWA年間最優秀選手賞とプレミアリーグ最優秀選手賞を受賞したキャプテン、ブルーノ・フェルナンデスとの契約延長も目指している。
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