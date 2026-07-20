グアルディオラ監督の退任後、近い将来にチーム再編の可能性を問われた元レッドデビルズのDFパリスター氏は、NetBet Sportの取材でGOALにこう語った。「以前から言っているが、ペップが去ればマンチェスターは大きく変わる。彼はここ数年、最高の監督であることを証明してきた。 ファーギーが去ったときのユナイテッドのように、『魔法』が失われるだろう。

エリオット・アンダーソンなど有望な選手は獲得したが、今シーズンは注目だ。 今のところ、ユナイテッドがタイトル争いに必要な“違いを作る選手”と結びついていないのが気になる。

マイケル（・エドワーズ）が欲しい選手を取れることを願っている。グアルディオラが去れば、シティとの差は縮まり、今年は混戦になるだろう。」