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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

翻訳者：

マンチェスターの王者！ アーリング・ハーランドがウェイン・ルーニーとセルヒオ・アグエロの記録を更新。10人のマンチェスター・シティがマンチェスター・ユナイテッドとのダービー勝利でプレミアリーグの歴史を作る

アーリング・ハーランド
マンチェスター・シティ
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ
マンチェスター・ユナイテッド 対 マンチェスター・シティ

アーリング・ハーランドがマンチェスター・ダービーの歴史にその名を刻んだ。10人となったマンチェスター・シティは、プレミアリーグ今季の完璧なスタートを維持した。 極めて物議を醸すVAR判定が、エンツォ・マレスカ監督率いるチームの勝ち点3獲得を後押しした。マンチェスター・ユナイテッドのオールド・トラッフォードで、フィル・フォーデンの序盤の退場という大きな障害を乗り越えた。

  • 物議を醸すVAR判定がダービーの行方を決める

    マンチェスター・シティは、オールド・トラッフォードで地元のライバルであるマンチェスター・ユナイテッドを相手に貴重な勝利を収め、新たなプレミアリーグ戦線での完璧なスタートを維持した。マレスカ監督のチームは、前半にフォーデンが一発退場となったため、試合の大半を10人で戦うことを強いられた。

    試合を決定づける極めて物議を醸す場面は、後半開始15分に訪れた。ハーランドがネットを揺らした際、主審団は当初、この得点をオフサイドとして認めなかった。しかし、その後の長いVARチェックで判定は覆り、ゴールが認められ、アウェーのシティに勝ち点3がもたらされた。

    プレミアリーグのマッチセンターはその後、Xを通じて、VARはハーランドをオンサイドと判断し、オフサイドポジションにいたエンソ・フェルナンデスについてはボールにプレーしていないと結論づけたと説明した。しかし、試合後の衝撃的な展開として、プロフェッショナル・ゲーム・レフェリーズの団体はこのゴールは認められるべきではなかったとマンチェスター・ユナイテッドの関係者に認めた。


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    ハーランドがダービーでの得点記録を更新し、マンチェスター・シティが歴史を作る

    この勝利により、シティはプレミアリーグの歴史に名を刻んだ。エティハドを本拠地とする同クラブは、リーグ開幕4連勝をこれで7度達成。これはディビジョン記録で、2位のチェルシー（4回）を上回っている。ただ、シティが過去6度の完璧なスタートから実際にタイトル獲得までつなげたのは2度だけで、2012年と2024年にそれを成し遂げている。

    個人レベルでは、ハーランドの物議を醸したゴールが、ダービーのレジェンドとしての地位をさらに確かなものにした。ハーランドはこれで、プレミアリーグにおけるマンチェスター・ダービー史上単独最多得点者となり、通算9ゴールを記録。いずれも8ゴールのマンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ウェイン・ルーニーと、シティのアイコンであるセルヒオ・アグエロを上回った。

    ピッチ外ではプレミアリーグの115件の告発という影が色濃く漂っているものの、シティはなおイングランド・フットボール界の支配的な力であり続けている。この10年でリーグ優勝を6度成し遂げており、この粘り強いパフォーマンスは疑いようのない地力を改めて示した。


  • ハーランド、チームの気概を称賛

    記録更新となるゴールと劇的な勝利の後、ハーランドはチームの粘り強さに大きな誇りを示した。ノルウェー代表FWは、マレスカ監督の戦術的アプローチを評価し、数的不利の中でもマンチェスター・ユナイテッド相手に勝利をつかんだチームメートたちを称賛した。

    「10人で勝つなんて信じられない！」とハーランドは『Sky Sports』に語った。「僕たちは引いて守り、可能な時にチャンスを生かさなければならなかった」

    さらに、敵地の厳しい雰囲気の中で見せたチームの精神的な強さも強調した。「10人でオールド・トラッフォードで相手にボールを渡さない。これは人格とキャラクターの表れだ」とハーランドは付け加えた。「それが人格なんだ！」


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    マレスカ監督率いるチームが快進撃を続ける

    シティは、この歴史的なスタートを足がかりに、プレミアリーグ王座奪還への歩みをさらに進めていく考えだ。マレスカ監督とコーチングスタッフは今後、出場停止となったフォーデンを欠く中で今後の試合に臨まなければならず、チームには一層の粘り強さが求められる。シティは前例のない好スタートの記録を誇る一方で、この序盤の勢いを国内でのさらなる栄冠につなげるには、ここから維持し続けなければならないことを十分に理解している。

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