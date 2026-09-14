マンチェスターの王者！ アーリング・ハーランドがウェイン・ルーニーとセルヒオ・アグエロの記録を更新。10人のマンチェスター・シティがマンチェスター・ユナイテッドとのダービー勝利でプレミアリーグの歴史を作る

マンチェスター・シティは、オールド・トラッフォードで地元のライバルであるマンチェスター・ユナイテッドを相手に貴重な勝利を収め、新たなプレミアリーグ戦線での完璧なスタートを維持した。マレスカ監督のチームは、前半にフォーデンが一発退場となったため、試合の大半を10人で戦うことを強いられた。

試合を決定づける極めて物議を醸す場面は、後半開始15分に訪れた。ハーランドがネットを揺らした際、主審団は当初、この得点をオフサイドとして認めなかった。しかし、その後の長いVARチェックで判定は覆り、ゴールが認められ、アウェーのシティに勝ち点3がもたらされた。

プレミアリーグのマッチセンターはその後、Xを通じて、VARはハーランドをオンサイドと判断し、オフサイドポジションにいたエンソ・フェルナンデスについてはボールにプレーしていないと結論づけたと説明した。しかし、試合後の衝撃的な展開として、プロフェッショナル・ゲーム・レフェリーズの団体はこのゴールは認められるべきではなかったとマンチェスター・ユナイテッドの関係者に認めた。



